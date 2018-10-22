19 очков Хантера помогли ЦСКА разгромить «Калев»
Московский ЦСКА на домашней площадке переиграл «Калев» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Московский ЦСКА на домашней площадке переиграл «Калев» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
С самой первой четверти «армейцы» обозначили притязания на итоговую победу, набросав 31 очко уже в первой десятиминутке против 14 у соперников. Вторая четверть прошла в равной борьбе, однако «Калеву» удалось отквитать только одно очко отставания — на большой перерыв команды ушли с разницей «+16» в пользу ЦСКА.
Третья и четвертая четверти не особо отличались от остальных, в каждой из них ЦСКА был немного сильнее и легко оформил итоговую победу с разгромным счётом — 102:75 (31:14, 23:24, 23:19, 25:18).
Самым результативным игроком в составе победителей стал Отелло Хантер, набравший 19 очков. В составе гостей отличился Иван Алмейда, на его счету 18 очков.