19 очков Хантера помогли ЦСКА разгромить «Калев»

Источник: РИА "Новости"

С самой первой четверти «армейцы» обозначили притязания на итоговую победу, набросав 31 очко уже в первой десятиминутке против 14 у соперников. Вторая четверть прошла в равной борьбе, однако «Калеву» удалось отквитать только одно очко отставания — на большой перерыв команды ушли с разницей «+16» в пользу ЦСКА.

Третья и четвертая четверти не особо отличались от остальных, в каждой из них ЦСКА был немного сильнее и легко оформил итоговую победу с разгромным счётом — 102:75 (31:14, 23:24, 23:19, 25:18).