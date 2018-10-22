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21:50 (мск), источник: Чемпионат.com

19 очков Хантера помогли ЦСКА разгромить «Калев»

Московский ЦСКА на домашней площадке переиграл «Калев» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

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Источник: РИА "Новости"

С самой первой четверти «армейцы» обозначили притязания на итоговую победу, набросав 31 очко уже в первой десятиминутке против 14 у соперников. Вторая четверть прошла в равной борьбе, однако «Калеву» удалось отквитать только одно очко отставания — на большой перерыв команды ушли с разницей «+16» в пользу ЦСКА.

Третья и четвертая четверти не особо отличались от остальных, в каждой из них ЦСКА был немного сильнее и легко оформил итоговую победу с разгромным счётом — 102:75 (31:14, 23:24, 23:19, 25:18).

Самым результативным игроком в составе победителей стал Отелло Хантер, набравший 19 очков. В составе гостей отличился Иван Алмейда, на его счету 18 очков.

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