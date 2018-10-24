УГМК установил новый европейский рекорд и готов идти дальше

Неделю назад в борьбе за Суперкубок Европы действующий чемпион Евролиги УГМК расправился на домашнем паркете с обладателем Кубка Европы турецким «Галатасараем» — 79:40, став рекордсменом по количеству завоеванных кубков. Ранее этот трофей доставался екатеринбургской команде в 2013 и 2016 годах. Уже сегодня четырехкратный чемпион Евролиги вступит в борьбу за главный трофей Старого Света.

— Вы пришли в команду в январе и начинали работу по ходу чемпионата премьер-лиги и Евролиги. Насколько для вас важно было провести полноценную подготовку к сезону?

— Предсезонка всегда имеет очень большое значение, но в этом году она у нас получилась скомканной. Многие спортсменки отправились на чемпионат мира в Испанию, и все вмес­те мы собрались буквально за две недели до старта чемпионата. Сыгрываться приходится сейчас, уже по ходу соревнований.

Читайте также УГМК — обладатель Суперкубка Европы

— В каком состоянии приезжали игроки?

— Все приезжали к нам постепенно, поэтому и состояние у всех было разным. Начинали подготовку мы с российской частью основной команды и с несколькими игроками молодежки. Затем к нам присоединились девушки, которые выступали в женской НБА, например, Мария Вадеева. И почти в самом конце — те, кто выступал на чемпионате мира. Многим девчонкам непросто, потому что получается, что они играют без перерыва почти весь 2018 год. Но у нас очень серьезный и профессиональный штаб, который старается сделать так, чтобы игроки были в хорошем физическом и психологическом состоянии.

— Испанская пресса называет вас «тренером передач». Вы сами как бы охарактеризовали стиль, который хотите привить команде?

— Да, мне важно поставить именно командную игру, в которой хороший пас ценится куда выше сумасшедшего броска и где нужно уметь делиться мячом. А еще я обращаю особое внимание на игру в обороне.

— Игроки быстро привыкли к этим требованиям?

— На все нужно время. В течение октября мы должны отстроить все процессы в команде. Есть некоторая сложность в том, что нужно при этом играть в премьер-лиге, Кубке России и Евролиге.

Но трудности, как известно, делают команду более сплоченной. У нас потрясающая атмосфера в раздевалке, и даже новенькие девчонки, которые приезжают, довольно быстро привыкают и к обстановке, и к правилам, и к самому Екатеринбургу.

— А вы довольны новичками?

— У нас была хорошая селекция этим летом. К команде присоединились талантливые игроки, которые органично дополнят ту базу, которая у нас уже есть. Все соперники усиливаются, и нам нельзя стоять на месте — как только ты завис, тебя обгоняют.

— Пока, похоже, у вас все по плану. Первый трофей — Суперкубок Европы — ваш.

— Суперкубок — важный для нас титул. Во-первых, успех на старте сезона имеет психологическое значение, а во-вторых — наши болельщики привыкли к победам команды, и мы не имеем права их разочаровывать. Знаю, что кто-то называет трофей малозначимым, но это не так. Ведь, чтобы побороться за него, нужно для начала выиграть Евролигу. Мы отнеслись к нему со всей серьезностью, и нам было очень важно стать первым клубом, который смог завоевать этот трофей трижды в своей истории.

— Непосредственно игрой на старте сезона — в Суперкубке и премьер-лиге довольны?

— В целом, да. Думаю, нам нужна еще пара недель, чтобы сказать, что мы готовы на сто процентов. Собственно, перед нами и не стояла задача выйти на пик формы в самом начале сезона. Важно, что у нас нет зависимости от какого-то одного игрока — есть пул из 13 спортсменок, на каждую из которых можно положиться.

— В частности, на Альбу Торренс — лидера в раздевалке да еще и говорящую на испанском языке.

— Это вообще не имеет значения. Для меня важна каждая из девушек, с кем я работаю. И язык здесь не так важен.

— Неужели совсем не возникает языковых сложностей? Итальянский немного похож на ваш родной язык, а русский не только на слух, его и в письменной речи воспринимать тяжело.

— Язык рабочего общения у нас английский. Если нужно объяснить какие-то детали, на помощь приходит переводчик. Так что языковых проблем нет совсем.

— В быту это вам тоже не мешает?

— Знаете, у меня в Екатеринбурге, можно сказать, появилась небольшая русская семья — люди, которые заботятся о том, чтобы всем было комфортно не только на баскетбольной площадке, но и за ее пределами. Хотя я стараюсь понемногу учить русский язык, потому что Россия совершенно точно занимает особое место в моем сердце.

— Представляю ваши эмоции при просмот­ре матча Испания — Россия на ЧМ-2018. Вы ведь футбольный болельщик…

— Это и правда было непросто. Я смотрел дома, в Виго, с очень противоречивыми чувствами. А в матче с Хорватией болел за Россию.

— В стартующем сезоне Евролиги задача УГМК — повторить прошлогодний успех?