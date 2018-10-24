Текущие события
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус Блю Джэкетс
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
02:30
Монреаль Канадиенс
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
02:30
Оттава Сенаторз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл Предаторз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
03:30
Чикаго Блэкхокс
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
03:30
Даллас Старз
Лос-Анджелес Кингз
Футбол. Еврокубки
23.10
Рома3
ЦСКА0
Футбол. Еврокубки
23.10
Реал2
Виктория Пл1
Футбол. Еврокубки
23.10
Аякс1
Бенфика0
Футбол. Еврокубки
23.10
Хоффенхайм3
Лион3
Футбол. Еврокубки
23.10
Шахтер Д0
Манчестер Сити3
Футбол. Еврокубки
23.10
Манчестер Юнайтед0
Ювентус1
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон Ойлерз
Питтсбург Пингвинз
Футбол. Еврокубки
23.10
АЕК0
Бавария2
Футбол. Еврокубки
23.10
Янг Бойз1
Валенсия1
Хоккей. КХЛ
23.10
Локомотив3
Металлург Мг2
Хоккей. КХЛ
23.10
Северсталь4
Трактор0
Футбол. Первый дивизион
12:00
СКА-Хабаровск
Балтика
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Торпедо НН
Хоккей. КХЛ
12:30
Амур
Нефтехимик
Все события
Фоторепортажи
24ХК «Спартак» одержал победу в дерби против «Динамо»
26Россия победила Турцию
00:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

УГМК установил новый европейский рекорд и готов идти дальше

Главный тренер УГМК Мигель Мендес — о задачах на новый сезон и жизни в Екатеринбурге.

Наверх

Неделю назад в борьбе за Суперкубок Европы действующий чемпион Евролиги УГМК расправился на домашнем паркете с обладателем Кубка Европы турецким «Галатасараем» — 79:40, став рекордсменом по количеству завоеванных кубков. Ранее этот трофей доставался екатеринбургской команде в 2013 и 2016 годах. Уже сегодня четырехкратный чемпион Евролиги вступит в борьбу за главный трофей Старого Света.

— Вы пришли в команду в январе и начинали работу по ходу чемпионата премьер-лиги и Евролиги. Насколько для вас важно было провести полноценную подготовку к сезону?

— Предсезонка всегда имеет очень большое значение, но в этом году она у нас получилась скомканной. Многие спортсменки отправились на чемпионат мира в Испанию, и все вмес­те мы собрались буквально за две недели до старта чемпионата. Сыгрываться приходится сейчас, уже по ходу соревнований.

Читайте также
УГМК — обладатель Суперкубка Европы

— В каком состоянии приезжали игроки?

— Все приезжали к нам постепенно, поэтому и состояние у всех было разным. Начинали подготовку мы с российской частью основной команды и с несколькими игроками молодежки. Затем к нам присоединились девушки, которые выступали в женской НБА, например, Мария Вадеева. И почти в самом конце — те, кто выступал на чемпионате мира. Многим девчонкам непросто, потому что получается, что они играют без перерыва почти весь 2018 год. Но у нас очень серьезный и профессиональный штаб, который старается сделать так, чтобы игроки были в хорошем физическом и психологическом состоянии.

— Испанская пресса называет вас «тренером передач». Вы сами как бы охарактеризовали стиль, который хотите привить команде?

— Да, мне важно поставить именно командную игру, в которой хороший пас ценится куда выше сумасшедшего броска и где нужно уметь делиться мячом. А еще я обращаю особое внимание на игру в обороне.

— Игроки быстро привыкли к этим требованиям?

— На все нужно время. В течение октября мы должны отстроить все процессы в команде. Есть некоторая сложность в том, что нужно при этом играть в премьер-лиге, Кубке России и Евролиге.

Но трудности, как известно, делают команду более сплоченной. У нас потрясающая атмосфера в раздевалке, и даже новенькие девчонки, которые приезжают, довольно быстро привыкают и к обстановке, и к правилам, и к самому Екатеринбургу.

— А вы довольны новичками?

— У нас была хорошая селекция этим летом. К команде присоединились талантливые игроки, которые органично дополнят ту базу, которая у нас уже есть. Все соперники усиливаются, и нам нельзя стоять на месте — как только ты завис, тебя обгоняют.

Читайте также
Мария Вадеева: Сами залезли в эту яму, сами должны из нее выбраться

— Пока, похоже, у вас все по плану. Первый трофей — Суперкубок Европы — ваш.

— Суперкубок — важный для нас титул. Во-первых, успех на старте сезона имеет психологическое значение, а во-вторых — наши болельщики привыкли к победам команды, и мы не имеем права их разочаровывать. Знаю, что кто-то называет трофей малозначимым, но это не так. Ведь, чтобы побороться за него, нужно для начала выиграть Евролигу. Мы отнеслись к нему со всей серьезностью, и нам было очень важно стать первым клубом, который смог завоевать этот трофей трижды в своей истории.

— Непосредственно игрой на старте сезона — в Суперкубке и премьер-лиге довольны?

— В целом, да. Думаю, нам нужна еще пара недель, чтобы сказать, что мы готовы на сто процентов. Собственно, перед нами и не стояла задача выйти на пик формы в самом начале сезона. Важно, что у нас нет зависимости от какого-то одного игрока — есть пул из 13 спортсменок, на каждую из которых можно положиться.

— В частности, на Альбу Торренс — лидера в раздевалке да еще и говорящую на испанском языке.

— Это вообще не имеет значения. Для меня важна каждая из девушек, с кем я работаю. И язык здесь не так важен.

— Неужели совсем не возникает языковых сложностей? Итальянский немного похож на ваш родной язык, а русский не только на слух, его и в письменной речи воспринимать тяжело.

— Язык рабочего общения у нас английский. Если нужно объяснить какие-то детали, на помощь приходит переводчик. Так что языковых проблем нет совсем.

Читайте также
Без шансов для соперниц: баскетболистки УГМК в 12-й раз выиграли золото ЧР

— В быту это вам тоже не мешает?

— Знаете, у меня в Екатеринбурге, можно сказать, появилась небольшая русская семья — люди, которые заботятся о том, чтобы всем было комфортно не только на баскетбольной площадке, но и за ее пределами. Хотя я стараюсь понемногу учить русский язык, потому что Россия совершенно точно занимает особое место в моем сердце.

— Представляю ваши эмоции при просмот­ре матча Испания — Россия на ЧМ-2018. Вы ведь футбольный болельщик…

— Это и правда было непросто. Я смотрел дома, в Виго, с очень противоречивыми чувствами. А в матче с Хорватией болел за Россию.

— В стартующем сезоне Евролиги задача УГМК — повторить прошлогодний успех?

— Конечно. Но сделать это будет непросто: «Фенербахче», «Шопрон», курское «Динамо» усиливаются, да и другие клубы в матчах с нами показывают свой лучший баскетбол. Когда играешь против фаворита, у тебя заведомо есть преимущество — тебе нечего терять: можно сыграть агрессивнее, где-то более авантюрно. Выиграешь — будет приятный сюрприз, а за поражение ругать никто не станет. Кроме того, в нашем случае важен не только результат, но и качество игры. Город и болельщики должны гордиться командой.

 Виктория Лопырева выложила фото, которое сведет вас с ума
"Барселона" осталась без Месси
ЦСКА потерпел разгромное поражение от «Ромы» в Лиге чемпионов
Вратарь ЦСКА Помазун: С опаской жду разговора с Акинфеевым
Гол Дибалы принес «Ювентусу» победу над «Манчестер Юнайтед»
«Локомотив» постарается исправить свое положение в группе ЛЧ
Болельщики «Спартака» потребовали отстранить Глушакова от основы
«Бавария» с семью очками возглавила группу Е в Лиге чемпионов
Узбекский «Локомотив» пошутил над Икером Касильясом (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь