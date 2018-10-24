Минские «Цмокi» потерпели первое поражение в Кубке ФИБА-Европа

Сегодня в болгарском Ботевграде минчане уступили местному «Балкану» со счетом 81:95 (18:19, 16:22, 26:23, 21:31).

В первом туре соревнований группы В чемпионы Беларуси победили на своей площадке бельгийский клуб «Монс-Эно» — 89:82, а болгары переиграли на выезде кипрский АЕК — 79:68. Во втором туре киприоты в гостях взяли верх над бельгийской командой — 83:78. Положение команд после двух туров: «Балкан» — 4 очка, АЕК — 3, «Цмокi» — 3, «Монс-Эно» — 2.

В следующем туре «драконы» 31 октября примут на своей площадке АЕК. По итогам первого этапа в следующий выйдут по две лучшие команды из 8 групп. На второй групповой стадии к ним присоединятся 8 клубов из Лиги чемпионов.