Текущие события
Футбол. Еврокубки
перерыв
Локомотив1
Порту2
Футбол. Еврокубки
перерыв
Боруссия Д1
Атлетико0
Футбол. Еврокубки
перерыв
Барселона1
Интер0
Футбол. Еврокубки
перерыв
ПСЖ0
Наполи1
Футбол. Еврокубки
перерыв
Ливерпуль2
Црвена Звезда0
Футбол. Еврокубки
перерыв
Галатасарай0
Шальке-040
Хоккей. НХЛ
25.10
Виннипег Джетс
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
25.10
Нью-Йорк Айлендерс
Флорида Пантерз
Футбол. Зарубежный
20:00
Райо Вальекано1
Атлетик1
Футбол. Еврокубки
19:55
Брюгге1
Монако1
Футбол. Еврокубки
19:55
ПСВ2
Тоттенхэм Хотспур2
Хоккей. КХЛ
19:30
АвангардОТ4
Динамо Мн3
Футбол. Первый дивизион
19:00
Сочи1
Авангард К0
Футбол. Первый дивизион
19:00
Чертаново2
Факел1
Футбол. Первый дивизион
18:30
Тамбов3
Химки0
Футбол. Первый дивизион
18:00
Мордовия1
Зенит-20
Футбол. Первый дивизион
18:00
Краснодар-20
Нижний Новгород2
Хоккей. НХЛ
25.10
Колорадо Эвеланш
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
25.10
Вегас Голден Найтс
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев2
СКА1
Футбол. Первый дивизион
17:00
Тюмень0
Ротор1
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь4
Витязь2
Футбол. Первый дивизион
15:00
Сибирь0
Армавир1
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь3
Ак Барс0
Футбол. Первый дивизион
14:30
Томь2
Шинник0
Футбол. Первый дивизион
14:30
Спартак-22
Луч2
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал3
Торпедо НН2
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур5
Нефтехимик3
Футбол. Первый дивизион
12:00
СКА-Хабаровск1
Балтика1
Все события
Фоторепортажи
7Фанаты ЦСКА пострадали в результате крушения эскалатора в Риме
9Дарья Касаткина избежала африканского фиаско
22:24 (мск), источник: БЕЛТА

Минские «Цмокi» потерпели первое поражение в Кубке ФИБА-Европа

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» потерпели первое поражение в первом групповом этапе розыгрыша Кубка ФИБА-Европа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Сегодня в болгарском Ботевграде минчане уступили местному «Балкану» со счетом 81:95 (18:19, 16:22, 26:23, 21:31).

В первом туре соревнований группы В чемпионы Беларуси победили на своей площадке бельгийский клуб «Монс-Эно» — 89:82, а болгары переиграли на выезде кипрский АЕК — 79:68. Во втором туре киприоты в гостях взяли верх над бельгийской командой — 83:78. Положение команд после двух туров: «Балкан» — 4 очка, АЕК — 3, «Цмокi» — 3, «Монс-Эно» — 2.

В следующем туре «драконы» 31 октября примут на своей площадке АЕК. По итогам первого этапа в следующий выйдут по две лучшие команды из 8 групп. На второй групповой стадии к ним присоединятся 8 клубов из Лиги чемпионов.

Подопечные Александра Крутикова начинали еврокубковый сезон в квалификации Лиги чемпионов, но уступили по сумме двух встреч польскому клубу «Торунь» — 61:87 (в гостях) и 90:73 (дома).

 У певицы МакSим новый имидж
Певица Глюкоза была госпитализирована
Массимо Каррера не против продолжить работу в России
Голевая передача Головина не помогла «Монако» победить «Брюгге»
«Реал» захотел вернуть Моуринью
Хабиб Нурмагомедов заработал за бой с Макгрегором $5-6 млн
Возвращение Мустафиной и прыжок Байлз: за кем следить на ЧМ
«Локомотив» принимает «Порту» в Лиге чемпионов (трансляция)
Фанаты «Спартака» готовы сдать абонементы из-за отставки тренера
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь