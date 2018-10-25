Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Рейнджерс0
Спартак0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Вильярреал2
Рапид В0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Айнтрахт Ф2
Аполлон0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Марсель0
Лацио1
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Сарпсборг 080
Мальме0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Бешикташ0
Генк1
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Стандард Л0
Краснодар0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Севилья2
Акхисар БС0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Яблонец1
Астана1
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Ренн0
Динамо К1
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Челси2
БАТЭ0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
ПАОК0
Види1
Футбол. Еврокубки
19:55
Цюрих3
Байер2
Футбол. Еврокубки
19:55
АЕК Л1
Лудогорец1
Футбол. Еврокубки
19:55
Зальцбург3
Русенборг0
Футбол. Еврокубки
19:55
РБ Лейпциг2
Селтик0
Футбол. Еврокубки
19:55
Зенит2
Бордо1
Футбол. Еврокубки
19:55
Копенгаген0
Славия Пр1
Футбол. Еврокубки
19:55
Андерлехт2
Фенербахче2
Футбол. Еврокубки
19:55
Спартак Тр1
Динамо З2
Футбол. Еврокубки
19:55
Карабах0
Ворскла1
Футбол. Еврокубки
19:55
Спортинг0
Арсенал1
Футбол. Еврокубки
19:55
Милан1
Бетис2
Футбол. Еврокубки
19:55
Дюделанж0
Олимпиакос П2
Хоккей. КХЛ
19:30
ЛокомотивОТ1
Трактор0
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи1
ХК Динамо5
Хоккей. НХЛ
26.10
Бостон Брюинз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
26.10
Баффало Сэйбрз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
26.10
Нью-Джерси Дэвилз
Нэшвилл Предаторз
Футбол. Кубок России
19:00
Рубин1
Динамо0
Хоккей. НХЛ
26.10
Сент-Луис Блюз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
26.10
Миннесота Уайлд
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
26.10
Чикаго Блэкхокс
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
26.10
Даллас Старз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
26.10
Калгари Флэймз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
26.10
Эдмонтон Ойлерз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист5
Металлург Мг3
Хоккей. НХЛ
26.10
Аризона Койотс
Ванкувер Кэнакс
Все события
Фоторепортажи
15Grazie! Сумасшедшие проводы Массимо Карреры
24ХК «Спартак» одержал победу в дерби против «Динамо»
21:49 (мск), источник: БЕЛТА

Баскетболистки «Цмокi-Мiнск» победили «Бешикташ» в Еврокубке

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки «Цмокi-Мiнск» победно начали выступление в групповом этапе Еврокубка, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Сегодня в Стамбуле чемпионки Беларуси переиграли один из сильнейших турецких клубов «Бешикташ» со счетом 68:63 (17:19, 18:16, 11:16, 22:12). В составе победительниц отлично сыграла опытная центровая Виктория Гаспер, набравшая 30 очков.

В следующем туре соревнований команд группы С подопечные Андрея Вавлева 1 ноября примут на своей площадке баскетболисток польской «Вислы» из Кракова, которые на старте победили у себя дома российскую «Инвенту» из Курска — 76:58.

В плей-офф Еврокубка выйдут по две лучшие команды из 10 предварительных групп.

 У певицы МакSим новый имидж
Cергей Шнуров показал фото с новой женой
«Зенит» одержал волевую победу над «Бордо» в матче Лиги Европы
Кононов ответил на слухи о том, что может возглавить «Спартак»
Что нужно «Локомотиву» и ЦСКА для выхода в плей-офф ЛЧ?
«Рубин» стал первым четвертьфиналистом Кубка России по футболу
Самый богатый человек Чехии хочет выкупить «Челси» у Абрамовича
Букмекеры отправляют ЦСКА в Лигу Европы
«Спартак» играет в ЛЕ в первом матче без Карреры (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь