Баскетболистки «Цмокi-Мiнск» победили «Бешикташ» в Еврокубке

Сегодня в Стамбуле чемпионки Беларуси переиграли один из сильнейших турецких клубов «Бешикташ» со счетом 68:63 (17:19, 18:16, 11:16, 22:12). В составе победительниц отлично сыграла опытная центровая Виктория Гаспер, набравшая 30 очков.

В следующем туре соревнований команд группы С подопечные Андрея Вавлева 1 ноября примут на своей площадке баскетболисток польской «Вислы» из Кракова, которые на старте победили у себя дома российскую «Инвенту» из Курска — 76:58.