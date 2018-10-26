Дабл-дабл Микки не спас «Химки» от четвёртого поражения кряду в Евролиге
В Милане завершился поединок четвёртого тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором баскетбольный клуб «Милан» принимал «Химки».
В Милане завершился поединок четвёртого тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором баскетбольный клуб «Милан» принимал «Химки».
Первая четверть поединка осталась за хозяевами — 23:20. Но уже в следующей десятиминутке гости перехватили инициативу и на большой перерыв ушли в статусе лидеров — 45:39.
Вторая половина началась с рывка хозяев, и за третью четверть они смогли не только ликвидировать отставание, но и вырваться вперёд — 66:62. В заключительном игровом отрезке лидерство переходило от одной команды к другой несколько раз. За 20 секунд до финальной сирены точный бросок
Лучшим в составе победителей стал Майк Джеймс, набравший 25 очков. В составе «Химок» 26 очков набрал Джордан Микки,