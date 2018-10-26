Дабл-дабл Микки не спас «Химки» от четвёртого поражения кряду в Евролиге

Вторая половина началась с рывка хозяев, и за третью четверть они смогли не только ликвидировать отставание, но и вырваться вперёд — 66:62. В заключительном игровом отрезке лидерство переходило от одной команды к другой несколько раз. За 20 секунд до финальной сирены точный бросок из-за дуги в исполнении Сергея Мони вывел российскую команду вперёд — 80:78. Но в ответной атаке «Милана» форвард «Химок» Джордан Микки сфолил на Майке Джеймсе и дал тому возможность пробить три штрафных броска. Американец был точен и вернул миланцам лидерство — 81:80. За оставшиеся три секунды «Химки» не смогли соорудить результативную атаку и потерпели в Евролиге четвёртое поражение кряду.