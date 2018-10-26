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00:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Дабл-дабл Микки не спас «Химки» от четвёртого поражения кряду в Евролиге

В Милане завершился поединок четвёртого тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором баскетбольный клуб «Милан» принимал «Химки».

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Источник: РИА "Новости"

Первая четверть поединка осталась за хозяевами — 23:20. Но уже в следующей десятиминутке гости перехватили инициативу и на большой перерыв ушли в статусе лидеров — 45:39.

Вторая половина началась с рывка хозяев, и за третью четверть они смогли не только ликвидировать отставание, но и вырваться вперёд — 66:62. В заключительном игровом отрезке лидерство переходило от одной команды к другой несколько раз. За 20 секунд до финальной сирены точный бросок из-за дуги в исполнении Сергея Мони вывел российскую команду вперёд — 80:78. Но в ответной атаке «Милана» форвард «Химок» Джордан Микки сфолил на Майке Джеймсе и дал тому возможность пробить три штрафных броска. Американец был точен и вернул миланцам лидерство — 81:80. За оставшиеся три секунды «Химки» не смогли соорудить результативную атаку и потерпели в Евролиге четвёртое поражение кряду.

Лучшим в составе победителей стал Майк Джеймс, набравший 25 очков. В составе «Химок» 26 очков набрал Джордан Микки, дабл-дабл из 19 очков и 10 передач оформил Алексей Швед.

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