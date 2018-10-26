СМИ: Швед — самый высокооплачиваемый игрок Евролиги

Как сообщил источник, доход Шведа в нынешнем сезоне составит 4 миллиона долларов без учета налогов. В десятку также попали два игрока ЦСКА: Нандо Де Коло занял второе место с 2,78 миллиона долларов, Серхио Родригес разделил 3−4 место с доходом в 2,55 миллиона долларов.