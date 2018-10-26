СМИ: Швед — самый высокооплачиваемый игрок Евролиги
Портал Eurohoops подсчитал доходы баскетболистов Евролиги. Самым высокооплачиваемым игроком стал россиянин Алексей Швед, выступающий за «Химки».
Портал Eurohoops подсчитал доходы баскетболистов Евролиги. Самым высокооплачиваемым игроком стал россиянин Алексей Швед, выступающий за «Химки».
Как сообщил источник, доход Шведа в нынешнем сезоне составит 4 миллиона долларов без учета налогов. В десятку также попали два игрока ЦСКА: Нандо Де Коло занял второе место с 2,78 миллиона долларов, Серхио Родригес разделил 3−4 место с доходом в 2,55 миллиона долларов.