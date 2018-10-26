Разыгрывающий «Нижнего Новгорода» выбыл на месяц из-за травмы спины
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» на своем официальном сайте сообщил о том, что разыгрывающий Кендрик Перри выбыл на месяц
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» на своем официальном сайте сообщил о том, что разыгрывающий Кендрик Перри выбыл на месяц
Во вторник в матче Лиги чемпионов против испанской «Мурсии» Перри получил надрыв мышц спины. На восстановление ему потребуется около четырех недель.
Также сообщается, что в ближайшем домашнем матче «Нижнего Новгорода» в Единой лиге ВТБ против «Локомотива-Кубани» 27 октября не сможет принять участие форвард Родерик Одом, у которого обострились проблемы с плечом.