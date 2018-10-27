ЦСКА обыграл «Гран Канарию», набрав более 100 очков, в активе де Коло 22 балла

Встреча получилась зрелищной и результативной. В первой половине матча инициативой владели хозяева. 70% реализации трёхочковых бросков позволили «островитянам» уйти на большой перерыв в статусе лидеров — 55:52. Во второй половине матча «армейцы» прибавили и к концу третьей четверти уже вышли вперёд — 80:77. В заключительном игровом отрезке подопечным Итудиса, наконец, удалось справиться с атакой «Гран Канарии», за счёт чего получилось организовать рывок и оформить победу с двузначным преимуществом — 106:91.