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01:28 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА обыграл «Гран Канарию», набрав более 100 очков, в активе де Коло 22 балла

В Испании завершился последний поединок четвёртого тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Гран Канария» принимала ЦСКА.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча получилась зрелищной и результативной. В первой половине матча инициативой владели хозяева. 70% реализации трёхочковых бросков позволили «островитянам» уйти на большой перерыв в статусе лидеров — 55:52. Во второй половине матча «армейцы» прибавили и к концу третьей четверти уже вышли вперёд — 80:77. В заключительном игровом отрезке подопечным Итудиса, наконец, удалось справиться с атакой «Гран Канарии», за счёт чего получилось организовать рывок и оформить победу с двузначным преимуществом — 106:91.

Самым результативным в составе победителей стал Нандо де Коло, набравший 22 очка, совершивший 6 передач и 4 перехвата. 17 очков набрал Кори Хиггинс. У «Гран Канарии» 17 очков набрал Клевин Ханна.

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