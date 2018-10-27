«Локомотив-Кубань» обыграл «Нижний Новгород», «Автодор» победил «Калев»

Баскетболисты краснодарского клуба выиграли все четверти матча. Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Айзея Уайтхед, набравший 23 очка. У хозяев наибольшую активность проявил защитник Иван Стребков (14 очков и 8 передач).

В параллельном матче Единой лиги ВТБ саратовский «Автодор» одержал победу над эстонским «Калевом» — 113:102. Лучшим игроком встречи стал форвард «Автодора» Перрин Бьюфорд, набравший 30 очков и собравший 8 подборов. У «Калева» самыми результативными стали защитники Иван Алмейда и Бранко Миркович (по 21 очку).