Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проиграли 4-й матч в Единой лиге ВТБ
27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» потерпели 4-е подряд домашнее поражение в матчах Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» потерпели 4-е подряд домашнее поражение в матчах Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Первую половину встречи с красноярским «Енисеем» минчане провели неплохо, уступив всего 6 очков. А вот после большого перерыва гости сыграли значительно сильнее и в итоге выиграли со счетом 73:95 (22:26, 20:22, 11:19, 20:28). До этого «драконы» уступили польскому клубу «Зелена Гура» — 71:88, казахстанской «Астане» — 86:93 и российскому «Нижнему Новгороду» — 78:87.
Свой следующий поединок «банковского» турнира подопечные Александра Крутикова проведут 3 ноября в Перми против местной «Пармы».
До этого 31 октября чемпионы Беларуси примут в Минске кипрский АЕК в матче 3-го тура группового этапа Кубка