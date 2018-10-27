Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проиграли 4-й матч в Единой лиге ВТБ

Первую половину встречи с красноярским «Енисеем» минчане провели неплохо, уступив всего 6 очков. А вот после большого перерыва гости сыграли значительно сильнее и в итоге выиграли со счетом 73:95 (22:26, 20:22, 11:19, 20:28). До этого «драконы» уступили польскому клубу «Зелена Гура» — 71:88, казахстанской «Астане» — 86:93 и российскому «Нижнему Новгороду» — 78:87.