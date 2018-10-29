ЦСКА одержал пятую подряд победу в Единой лиге ВТБ, обыграв «Парму»
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Баскетболисты московского ЦСКА обыграли пермскую «Парму» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Баскетболисты московского ЦСКА обыграли пермскую «Парму» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча в Москве завершилась со счетом 108:84 (26:23, 24:13, 35:22, 23:26). У хозяев 18 очков набрал Семен Антонов. В составе «Пармы» 14 очков на свой счет записал Эйгирдас Жукаускас.
«Парма» потерпела третье поражение подряд в турнире, а ЦСКА выиграл пятый матч подряд в Лиге ВТБ.