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01:33 (мск), источник: ТАСС

Баскетболисты «Зенита» проиграли французскому АСВЕЛу в матче Еврокубка

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Санкт-петербургский баскетбольный клуб «Зенит» проиграл французскому АСВЕЛу со счетом 68:89 в гостевом матче пятого группового этапа Еврокубка.

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Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий хозяев Мантас Калниетис, в его активе 22 очка. В составе российской команды больше всех очков набрал защитник Сергей Карасев — 18.

В турнирной таблице группы C «Зенит», для которого это поражение стало вторым в турнире, занимает 3-е место, АСВЕЛ идет вторым.

В следующем туре «Зенит» в гостях сыграет с турецким клубом «Тюрк Телеком», АСВЕЛ примет испанскую «Валенсию». Обе встречи пройдут 6 ноября.

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