Баскетболисты «Зенита» проиграли французскому АСВЕЛу в матче Еврокубка
МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/.
МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/.
Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий хозяев Мантас Калниетис, в его активе 22 очка. В составе российской команды больше всех очков набрал защитник Сергей Карасев — 18.
В турнирной таблице группы C «Зенит», для которого это поражение стало вторым в турнире, занимает 3-е место, АСВЕЛ идет вторым.
В следующем туре «Зенит» в гостях сыграет с турецким клубом «Тюрк Телеком», АСВЕЛ примет испанскую «Валенсию». Обе встречи пройдут 6 ноября.