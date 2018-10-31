Баскетболисты «Зенита» проиграли французскому АСВЕЛу в матче Еврокубка

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий хозяев Мантас Калниетис, в его активе 22 очка. В составе российской команды больше всех очков набрал защитник Сергей Карасев — 18.

В турнирной таблице группы C «Зенит», для которого это поражение стало вторым в турнире, занимает 3-е место, АСВЕЛ идет вторым.