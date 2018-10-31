БК «Астана» может установить рекордную победную серию в Единой Лиге ВТБ уже в следующем матче

О первой сенсации в исполнении казахстанского клуба заговорили парой игр ранее, когда БК «Астана» дома обыграл питерский «Зенит», отыгравшись с минус 19.

Этот матч стал своеобразной проверкой на прочность для нового наставника казахстанского клуба македонца 40-летнего Эмиля Райковича. В стартовом матче сезона команда была на своем паркете повержена «Химками». После была добыта гостевая победа над «разобранным» «Цмоки-Минск».

Встреча с «Зенитом» должна была показать, готова ли «Астана» претендовать на что-то реально серьезное в нынешнем регулярном чемпионате. Райкович с командой экзамен сдали на пять с плюсом, а затем поехали в Польшу и уверенно обыграли «Зелену Гуру», продлив победную серию до трех матчей, когда было сыграно всего четыре встречи.

На следующей неделе 5-го ноября «Астаной» может быть установлен личный рекорд за все время выступления в Единой Лиги ВТБ. Ведь максимальная победная серия клуба за все сезоны составляла три встречи. Если удастся дома обыграть «Химки», это не только заставит снова говорить о команде, но и продлит выигрышную серию до четырех игр кряду.

Интересно, что после провального прошлого сезона, «Астана» сумела выдать такой хороший старт даже при том, что был урезан бюджет. И здесь надо отметить хорошую селекцию.

Одним из важных решений в межсезонье стало сохранить 24-летнего американского разыгрывающего Энтони Клеммонса. Кстати, он единственный легионер из прошлогоднего состава, с кем «Астана» продлила контракт.

Отпускать талантливого баскетболиста руководство казахстанского клуба не захотело не случайно. Еще с прошлого сезона ведутся разговоры о том, чтобы оформить ему казахстанское гражданство и усилить национальную сборную Казахстана. Баскетболист уже дал предварительное согласие, отмечая, что «Астана» в нынешнем сезоне голодная до побед.

«Здорово, что я остался в команде. Одна из причин, по которой я остался, это потенциал клуба. Я знаю, как все тут хотят быть хорошим клубом. И мне нравится быть частью этого. Я не только хочу, чтобы команда вышла в плей-офф, но я также ставлю перед собой персональные задачи. Хочу сделать шаг вперед», — сказал Клеммонс.

То, что в команде его оставили не зря, Клеммонс доказал уже в первых встречах, стабильно входя в число самых результативных игроков команды. А сенсационная победа в матче с «Зенитом» во многом является его заслугой. Набрав 13 очков всего за 5 минут в третьей четверти, Энтони вернул команду в игру, оформив дабл-дабл -26+10.

Официальный сайт Единой Лиги ВТБ назвал Клеммонса героем той встречи. Всего за 38 минут на площадке он записал на свой счет 26 очков (54% попаданий), 10 передач, 2 подбора, 2 перехвата и 28 баллов за эффективность действий.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Ut04zePqXh0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Помимо Клеммонса, который пока играет в статусе легионера, «Астана» подписала еще четырех иностранных игроков. Но также клуб пополнили и три казахстанца. Это Николай Бажин, Аскар Майдекин и Руслан Айткали.

«Эти игроки должны дать новую кровь нашей команде», — отметил еще перед стартом сезоне генеральный менеджер «Астаны» Валерий Тихоненко, который и на тренерский штаб Райковича возлагает большие надежды.

Высокая конкуренция в Единой Лиге ВТБ в предыдущих сезонах приводила к тому, что нередко казахстанские игроки много времени проводили на скамейке запасных. Но у Райковича другая тактика.

«Новый тренер очень порадовал. Он требовательный. Он сторонник очень жесткой дисциплины что на корте, что вне его. Возможно, это то, чего нам не хватало раньше. Очень плодотворно работаем на тренировках, с большой самоотдачей. Он к каждому подходит, каждому уделяет время, никого не уделяет. У него все четко и емко. С новыми игроками мы сразу нашли общий язык. Что тоже большая заслуга главного тренера, он быстро нашел связь между игроками. Все делают свою работу с профессиональным подходом», — отметил капитан «Астаны» Рустам Ергали.

Так, спустя всего четыре игры чемпионата уже очевиден прогресс центрового Александра Жигулина. 2-метровый баскетболист выдает свой самый результативный сезон, выступая в «Астане» с 2015-го года, он набирает в среднем по 7 очков за игру, будучи одним из самых результативных среди казахстанцев.

В случае победы над «Химками», в зависимости от результатов выступления ближайших соседей по турнирной таблице, «Астана» может подняться до тройки лучших, или, по крайней мере, прочно закрепиться в пятерке. Тем более, что уже 10 ноября снова на своем паркете казахстанский клуб проведет еще один матч, уже против «Нижнего Новгорода», и есть шанс закрепить успех.