Минские «Цмокi» победили кипрский АЕК в Кубке ФИБА-Европа

Чемпионы Беларуси принимали на своей площадке в матче 3-го тура соревнований группы В кипрский АЕК из Ларнаки и выиграли со счетом 87:75 (19:14, 20:25, 25:13, 23:23).

До этого «Цмокi-Мiнск» победили у себя дома бельгийский клуб «Монс-Эно» — 89:82, а затем в болгарском Ботевграде уступили местному «Балкану» со счетом 81:95. В другом поединке 3-го тура баскетболисты «Балкана» обыграли на своей арене гостей из «Монс-Эно» с результатом 78:66.

Турнирное положение после первого круга: «Балкан» — 6 очков, «Цмокi» — 5, АЕК — 4, «Монс-Эно» — 3.

В следующем туре 6 ноября минчане сыграют в гостях у бельгийского клуба. По итогам первого этапа в следующий выйдут по две лучшие команды из 8 групп. На второй групповой стадии к ним присоединятся 8 клубов из Лиги чемпионов. Подопечные Александра Крутикова начинали еврокубковый сезон в квалификации Лиги чемпионов, но уступили по сумме двух встреч польскому клубу «Торунь» — 61:87 (в гостях) и 90:73 (дома).