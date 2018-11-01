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02:09 (мск), источник: БЕЛТА

Минские «Цмокi» победили кипрский АЕК в Кубке ФИБА-Европа

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» одержали вторую викторию в первом групповом этапе розыгрыша Кубка ФИБА-Европа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Чемпионы Беларуси принимали на своей площадке в матче 3-го тура соревнований группы В кипрский АЕК из Ларнаки и выиграли со счетом 87:75 (19:14, 20:25, 25:13, 23:23).

До этого «Цмокi-Мiнск» победили у себя дома бельгийский клуб «Монс-Эно» — 89:82, а затем в болгарском Ботевграде уступили местному «Балкану» со счетом 81:95. В другом поединке 3-го тура баскетболисты «Балкана» обыграли на своей арене гостей из «Монс-Эно» с результатом 78:66.

Турнирное положение после первого круга: «Балкан» — 6 очков, «Цмокi» — 5, АЕК — 4, «Монс-Эно» — 3.

В следующем туре 6 ноября минчане сыграют в гостях у бельгийского клуба. По итогам первого этапа в следующий выйдут по две лучшие команды из 8 групп. На второй групповой стадии к ним присоединятся 8 клубов из Лиги чемпионов. Подопечные Александра Крутикова начинали еврокубковый сезон в квалификации Лиги чемпионов, но уступили по сумме двух встреч польскому клубу «Торунь» — 61:87 (в гостях) и 90:73 (дома).

Женская команда «Цмокi-Мiнск» 1 ноября во втором туре группы С Еврокубка примет гостей из краковской «Вислы». На старте чемпионки Беларуси переиграли в Стамбуле турецкий «Бешикташ» — 68:63, а польская дружина у себя дома была сильнее российской «Инвенты» из Курска — 76:58.

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