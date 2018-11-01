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22:17 (мск), источник: Р-Спорт

Баскетболисты ЦСКА одержали пятую победу подряд в Евролиге

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Баскетболисты московского ЦСКА победили греческий «Олимпиакос» в домашнем матче пятого тура регулярного чемпионата Евролиги.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 69:65 (13:15, 18:20, 21:9, 17:21). Самым результативным в составе ЦСКА стал Серхио Родригес, на счету которого 20 очков. У греческой команды 16 очков набрал Вассилис Спанулис.

ЦСКА одержал пятую победу в пяти матчах и в следующем матче 8 ноября сыграет в гостях с итальянским «Миланом». «Олимпиакос», потерпевший второе поражение, днем позже встретится на выезде с греческим «Панатинаикосом».

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