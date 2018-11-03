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00:33 (мск), источник: Р-Спорт

«Химки» победили «Гран-Канарию» в матче Евролиги

МЫТИЩИ (Московская область), 2 ноя — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Баскетболисты подмосковных «Химок» победили испанскую «Гран-Канарию» в домашнем матче пятого тура регулярного чемпионата Евролиги.

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Встреча, прошедшая в пятницу в Мытищах, завершилась со счетом 87:72 (25:21, 24:12, 28:20, 10:19) в пользу химчан. Самым результативным в составе «Химок» стал Алексей Швед, на счету которого 24 очка. У испанской команды по 9 очков набрали Анджейс Пасечникс и Ди Джей Строберри.

«Химки» одержали первую победу и в следующем матче 9 ноября примут «Барселону», а «Гран-Канария», потерпевшая четвертое поражение, днем ранее встретится дома с турецким «Анадолу Эфес».

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