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00:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Химки» открыли европейский счет. Есть первая победа!

Подмосковные «Химки» прервали серию неудач в Евролиге.

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Источник: Спорт-Экспресс

«Химки» (Россия) — «Гран Канария» (Испания) — 87:72 (25:21, 24:12, 28:20, 10:19)
Х: Швед (24 + 7 передач), Крокер (17), Гилл (15), Дженкинс (10).
Г: Пасечник (9 + 9 подборов), Строуберри (9).

Антон Бабошин из Мытищ

Очередной домашний матч «Химок» в главном клубном турнире Европы пришелся на последний день перед длинными выходными — позади рабочая неделя, впереди три праздничных дня. Отличный повод сходить на классный баскетбол вечером пятницы. Вот только у болельщиков подмосковной команды настроение в последнее время было не праздничным. Их любимая команда в последнее время давала немного поводов для радости.

Желто-синие на старте Евролиги проиграли четыре матча подряд, причем два последних, турецкому «Эфесу» и итальянскому «Милану» — с разницей в одно очко. Тут дело уже, скорее, в психологии и банальном невезении, чем в каких-то тактических просчетах или нехватке опыта. Но даже на такой длинной дистанции, как в регулярном чемпионате Евролиги, пять поражений подряд уже чересчур много, и добираться до этой цифры никому в «Химках» не хотелось.

Парни с островов

Тем более что и соперник в этот раз у подмосковной команды был не самый грозный. Испанская «Гран Канария», хоть и один из лучших клубов прошлого сезона национального чемпионата, но в то же время дебютант Евролиги. И в начале сезона тоже не блещет. Островитяне пока могут похвастать только одной победой. Да, они дали бой ЦСКА неделю назад, но за старание очков в турнирную таблицу пока не дают.

Да и состав у «Гран Канарии» не самый звездный даже по меркам национального чемпионата. Едва ли не главным действующим лицом здесь является американец с камерунским паспортом Строуберри, в свое время поигравший за «Олимпиакос», но ему уже 33. А ведь есть и 36-летний форвард Баэс, и разыгрывающий Оливер, которому уже исполнилось 40. Так что команда довольно возрастная — три игрока, вышедших против «Химок» в старте, уже в категории «30+».

Как показала игра островитян с тем же ЦСКА, этот фактор может сказаться в концовке — силы у испанских ветеранов не бесконечны. А еще мы увидели, что «Гран Канария» играет сама и охотно дает соперникам. Армейцы в прошлом туре уверенно перевалили за сотню набранных очков, да и вообще испанские новички по статистике пока пропускают больше всех в лиге. Если учесть, что у «Химок» тоже есть проблемы в обороне, то встреча обещала быть результативной. А побеждать надо было хозяевам. Если не сейчас, то когда?

Сбывшиеся ожидания

Как показала первая половина, ожидания оказались справедливыми. Но началась игра с минутки символизма — в одной из первых атак хозяев мяч после броска Боста застрял между дужкой кольца и щитом. Неплохая иллюстрация к тому, в каком положении «Химки» подошли к игре — зависнув между небом и землей.

А затем пошло веселье. Начав с 0:5, желто-синие отыгрались за несколько секунд — «трешка» Гилла и перехват Дженкинса. И почти до конца первой четверти на паркете шел быстрый и атакующий баскетбол. Алле-уп «Гран Канарии», волейбольная передача Гилла на трехочковый Дженкинсу, парашют Марковича на Томаса. Команды быстро переходили с одной стороны площадки на другую, и порой казалось, что они злоупотребляют ранним нападением.

В действиях «Гран Канарии» порой не хватало мысли, и на последних минутах первого игрового отрезка им это аукнулось — рывок хозяев 9:0, вдохновленный Томасом и Гиллом, не остановил даже тайм-аут испанцев. Во второй четверти атака гостей окончательно забуксовала, напрочь пропала комбинационная игра — за 10 минут островитяне реализовали лишь четыре броска с игры.

«Химки» же методично наращивали преимущество. Главным героем отрезка во второй половине четверти стал, конечно, Швед. Именно после его штрафного перевес в счете впервые стал двузначным. А после этого хозяева расчехлили дальнобойную артиллерию и не остановились — Дженкинс, Швед, Бост попаданиями из-за дуги довели отрыв до 17 очков. Тогда как «Гран Канария» выглядела в эти минуты подавленной, игроки мыслями уже были в раздевалке и слушали советы тренера.

Нечем крыть

Если продолжать верить предматчевым раскладам, то вторая половина не сулила гостям ничего хорошего — по большому счету, так оно и вышло. Перерыв не слишком изменил характера игры, она лишь ненадолго успокоилась. Испанцы пришли в себя, и сумели выровнять игру, стали внимательнее в обороне. Вот только хватило их ненадолго.

«Химки», половину четверти пройдя на круиз-контроле, затем снова вдавили педаль газа в пол. Фирменные «трешки» от Шведа, уже пошедшего на третий десяток набранных очков, и Гилла. И вот уже преимущество желто-синих становится «+20», а тренер «Гран Канарии» Сальва Мальдонадо снова берет тайм-аут. Гилл забивает с фолом и делает «2+1», издали попадает Крокер — дело все отчетливей пахнет разгромом.

Гостям, по сути, противопоставить «Химкам» в этот вечер оказалось нечего. Со снайперами соперника и обороной на периметре «Гран Канария» не справилась, пропустив из-за дуги 13 раз, щиты под контроль не взяла, хотя в этом компоненте у подмосковной команды были проблемы в предыдущих матчах. В атаке испанцы не преуспели, к тому же у них не нашлось лидера — к концу игры никто из гостей не перевалил отметку в 10 очков.

Впрочем, зубы гости тоже показали — уже когда «Химки» включили широкую ротацию и решили спокойно доиграть встречу, «Гран Канария» усилиями вышедших резервистов набрала 14 очков подряд и превратила отставание в более приличное. Но отобрать первую победу у подмосковной команды было уже нереально. ​.

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