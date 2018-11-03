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18:20 (мск), источник: БЕЛТА

Минские «Цмокi» проиграли «Парме» в Единой лиге ВТБ

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» потерпели пятое подряд поражение в матчах Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в Перми «драконы» проиграли местной «Парме» со счетом 83:92 (22:30, 23:25, 17:21, 21:16). Только в самом начале встречи гости вели в счете, а затем хозяева взяли бразды правления в свои руки и полностью контролировали ход игры. Самым результативным в составе проигравших стал Стефан Муди, набравший 16 очков.

До этого минчане на своей арене уступили польскому клубу «Зелена Гура» — 71:88, казахстанской «Астане» — 86:93, российским «Нижнему Новгороду» — 78:87 и красноярскому «Енисею» — 73:95.

Следующий матч «банковского» турнира подопечные Александра Крутикова проведут 10 ноября в гостях у саратовского «Автодора».

Перед этим чемпионы Беларуси 6 ноября в матче 4-го тура группового этапа Кубка ФИБА-Европа сыграют на выезде против бельгийского «Монс-Эно». В первом круге «Цмокi» победили бельгийцев в Минске 89:82, затем уступили на выезде болгарскому «Балкану» со счетом 81:95, а потом снова дома переиграли кипрский АЕК со счетом 87:75.

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