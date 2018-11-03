Минские «Цмокi» проиграли «Парме» в Единой лиге ВТБ

Сегодня в Перми «драконы» проиграли местной «Парме» со счетом 83:92 (22:30, 23:25, 17:21, 21:16). Только в самом начале встречи гости вели в счете, а затем хозяева взяли бразды правления в свои руки и полностью контролировали ход игры. Самым результативным в составе проигравших стал Стефан Муди, набравший 16 очков.

До этого минчане на своей арене уступили польскому клубу «Зелена Гура» — 71:88, казахстанской «Астане» — 86:93, российским «Нижнему Новгороду» — 78:87 и красноярскому «Енисею» — 73:95.

Следующий матч «банковского» турнира подопечные Александра Крутикова проведут 10 ноября в гостях у саратовского «Автодора».