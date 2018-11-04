«Локомотив-Кубань» отправил в отставку главного тренера Сашу Обрадовича

«На сегодняшний день наши инвестиции в команду связаны с большими ожиданиями. Результаты, показанные в последних матчах с не самыми грозными оппонентами, говорят о том, что нам необходимы перемены. В результате мы приняли обоюдное решение по выходу из контракта. Саша — амбициозный тренер, и я желаю ему успехов в будущем. Уверен, что это необходимые меры, и они пойдут нам пользу. Надеюсь, уже в ближайших матчах мы увидим другую игру и другие результаты», — заявил Ведищев.