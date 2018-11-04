«Локомотив-Кубань» отправил в отставку главного тренера Сашу Обрадовича
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Краснодарский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» расторг контракт с главным тренером Сашей Обрадовичем, сообщается на сайте команды.
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Краснодарский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» расторг контракт с главным тренером Сашей Обрадовичем, сообщается на сайте команды.
«ПБК “Локомотив-Кубань” и главный тренер Саша Обрадович приняли решение о прекращении сотрудничества. Исполняющим обязанности главного тренера станет Владе Йованович», — говорится в сообщении.
Президент «Локомотива-Кубани» Андрей Ведищев объяснил это решение недостаточно неудовлетворительными результатами.
«На сегодняшний день наши инвестиции в команду связаны с большими ожиданиями. Результаты, показанные в последних матчах с не самыми грозными оппонентами, говорят о том, что нам необходимы перемены. В результате мы приняли обоюдное решение по выходу из контракта. Саша — амбициозный тренер, и я желаю ему успехов в будущем. Уверен, что это необходимые меры, и они пойдут нам пользу. Надеюсь, уже в ближайших матчах мы увидим другую игру и другие результаты», — заявил Ведищев.