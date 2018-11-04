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20:45 (мск), источник: Р-Спорт

Баскетболисты ЦСКА разгромили «Автодор» в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Московский ЦСКА дома победил саратовский «Автодор» в матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в воскресенье в Москве, завершилась со счетом 110:76 (25:18, 28:28, 29:16, 28:14) в пользу ЦСКА. В составе победителей 20 очков набрал Михаил Кулагин. У «Автодора» 16 баллами отметился Маккензи Мур, дабл-дабл сделал Дэвид Кравиш — 13 очков и 15 подборов.

В следующем матче турнира ЦСКА 11 ноября сыграет в гостях с краснодарским «Локомотивом-Кубанью», «Автодор» 10 ноября примет «Цмоки-Минск».

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