Баскетболисты ЦСКА разгромили «Автодор» в матче Единой лиги ВТБ

Встреча, прошедшая в воскресенье в Москве, завершилась со счетом 110:76 (25:18, 28:28, 29:16, 28:14) в пользу ЦСКА. В составе победителей 20 очков набрал Михаил Кулагин. У «Автодора» 16 баллами отметился Маккензи Мур, дабл-дабл сделал Дэвид Кравиш — 13 очков и 15 подборов.