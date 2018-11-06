Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Йокерит
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Динамо Мн
Футбол. Еврокубки
20:55
Монако
Брюгге
Футбол. Еврокубки
20:55
Црвена Звезда
Ливерпуль
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс2
Филадельфия Флайерз5
Футбол. Еврокубки
23:00
Порту
Локомотив
Футбол. Еврокубки
23:00
Атлетико
Боруссия Д
Футбол. Еврокубки
23:00
Тоттенхэм Хотспур
ПСВ
Футбол. Еврокубки
23:00
Интер
Барселона
Футбол. Еврокубки
23:00
Наполи
ПСЖ
Футбол. Еврокубки
23:00
Шальке-04
Галатасарай
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон БрюинзОТ2
Даллас Старз1
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк АйлендерсБ3
Монреаль Канадиенс4
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз1
Нью-Джерси Дэвилз5
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон Кэпиталз4
Эдмонтон Ойлерз2
Все события
Фоторепортажи
31«Спартак»: четвертое поражение подряд в РПЛ
17«Спартак» впервые за семь лет обыграл ЦСКА. Как это было
13:06 (мск), источник: ТАСС

Баскетболист «Химок» Швед стал самым ценным игроком октября в Единой лиге ВТБ

МОСКВА, 6 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский защитник баскетбольного клуба «Химки» Алексей Швед признан самым ценным игроком октября в Единой лиге ВТБ по версии организаторов турнира и ТАСС.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В октябре Швед провел четыре матча в составе «Химок», во всех команда одержала победы. В игре против латвийского ВЭФ (96:67) защитник набрал 23 очка и сделал 8 передач, против «Енисея» (99:67) — 20 очков и 11 передач, против эстонского «Калева» (80:73) — 23 очка и 9 передач, против УНИКСа (78:65) — 24 очка и пять передач.

Читайте также
Швед вызван в сборную России по баскетболу на матчи отбора Кубка мира с финнами и чехами

Средние показатели Шведа по итогам месяца: 22,5 очка, 8,3 передачи, 3,8 подбора.

«Старт в Единой лиге ВТБ мы провели хорошо, — сказал Швед. — Команда только сыгрывается, нам есть над чем работать, но главное, что мы добились побед во всех матчах. Хотя сказать, что игры складывались для нас легко, нельзя, везде была борьба. Получать индивидуальные награды всегда приятно, но для меня в приоритете — командный результат».

«Химки» одержали шесть побед в шести матчах на старте Единой лиги ВТБ и вместе с московским ЦСКА возглавляют турнирную таблицу турнира.

 "Я не знал, что это твоя жена. Извини, просто пристрели меня"
Думали, порулит старик полгодика-год, сам убедится, что все напрасно, и отойдет в сторонку
Единственный русский Месси. Аршавин близок к завершению карьеры
Загитова в латексе и стриптиз на льду: чем поразил Гран-при
Команда Черчесова: кто поборется за выход в элиту Лиги наций
Три удаления подряд: Россия отдала старт Суперсерии Канаде
Пакьяо высказался о сроках реванша с Мейвезером
Появились подробности о бое между Мейвезером и звездой ММА
Арбитражный суд признал футбольный клуб «Амкар» банкротом
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь