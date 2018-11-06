Баскетболист «Химок» Швед стал самым ценным игроком октября в Единой лиге ВТБ

В октябре Швед провел четыре матча в составе «Химок», во всех команда одержала победы. В игре против латвийского ВЭФ (96:67) защитник набрал 23 очка и сделал 8 передач, против «Енисея» (99:67) — 20 очков и 11 передач, против эстонского «Калева» (80:73) — 23 очка и 9 передач, против УНИКСа (78:65) — 24 очка и пять передач.

«Старт в Единой лиге ВТБ мы провели хорошо, — сказал Швед. — Команда только сыгрывается, нам есть над чем работать, но главное, что мы добились побед во всех матчах. Хотя сказать, что игры складывались для нас легко, нельзя, везде была борьба. Получать индивидуальные награды всегда приятно, но для меня в приоритете — командный результат».