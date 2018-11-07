Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проиграли в матче Кубка ФИБА-Европа
7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» уступили в матче первого группового этапа Кубка
7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» уступили в матче первого группового этапа Кубка
В гостевом поединке 4-го тура группы В минчане проиграли бельгийскому клубу «Монс-Эно» со счетом 79:86 (17:20, 20:23, 19:21, 23:22).
В первом круге соревнований «Цмокi» победили бельгийцев в Минске с результатом 89:82, затем уступили на выезде болгарскому «Балкану» со счетом 81:95, а потом снова дома переиграли кипрский АЕК со счетом 87:75.
Свой предпоследний поединок первого этапа чемпионы Беларуси проведут 14 ноября на своей арене против «Балкана», а завершат турнир 21 ноября в Ларнаке игрой с АЕКом. Положение команд сейчас таково: «Балкан» — 6 очков (3 матча), «Цмокi» — 6 (4), «Монс-Эно» — 5 (4), АЕК — 4 (3). Сегодня болгарские баскетболисты примут киприотов.
В субботу, 10 ноября, подопечные Александра Крутикова в 6-м туре чемпионата Единой лиги ВТБ сыграют в Саратове против местного «Автодора». В пяти предыдущих встречах «драконы» потерпели поражения, а саратовцы в четырех поединках одержали две виктории при двух поражениях.