Баскетболисты ЦСКА одержали шестую победу подряд в Евролиге
ТАСС, 9 ноября. Итальянский «Милан» дома проиграл российскому ЦСКА со счетом 85:90 в домашнем матче шестого тура баскетбольной Евролиги.
ТАСС, 9 ноября. Итальянский «Милан» дома проиграл российскому ЦСКА со счетом 85:90 в домашнем матче шестого тура баскетбольной Евролиги.
Самым результативным в матче стал сербский защитник хозяев Владимир Мицов (24), у гостей наибольшее количество очков набрал американский защитник Кори Хиггинс (23).
Армейцы одержали шестую победу подряд в турнире.
В следующем туре ЦСКА 15 ноября сыграет на выезде с немецкой «Баварией».