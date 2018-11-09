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7«Зенит» спасся в гостевом матче с «Бордо
11Посвящение «Лестера», победа «Реал Мадрида» и другие события выходных
00:59 (мск), источник: ТАСС

Баскетболисты ЦСКА одержали шестую победу подряд в Евролиге

ТАСС, 9 ноября. Итальянский «Милан» дома проиграл российскому ЦСКА со счетом 85:90 в домашнем матче шестого тура баскетбольной Евролиги.

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Самым результативным в матче стал сербский защитник хозяев Владимир Мицов (24), у гостей наибольшее количество очков набрал американский защитник Кори Хиггинс (23).

Армейцы одержали шестую победу подряд в турнире.

В следующем туре ЦСКА 15 ноября сыграет на выезде с немецкой «Баварией».

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