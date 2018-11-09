Модный приговор. ЦСКА обыграл «Милан»
Встреча «Милана» и ЦСКА оказалась достойна лидеров Евролиги и завершилась победой армейцев — 90:85.
Встреча «Милана» и ЦСКА оказалась достойна лидеров Евролиги и завершилась победой армейцев — 90:85.
Антон Бабошин
из Милана
Евролига. Регулярный чемпионат
«Милан» — ЦСКА — 85:90 (21:16, 20:24, 25:23, 19:27)
М: Мицов (24), Джеймс (16 + 12 передач), Гудайтис (16).
Ц: Хиггинс (23), Де Коло (18), Клайберн (14).
Милан — мировая столица моды, в этом сомневаться не приходится. Нигде нет такого количества модных магазинов самых разных брендов на квадратные метры пространства, особенно в центре. А такая погода, как стоит на севере Италии в эти дни — вроде бы и тепло, но кажется, что в любой момент может пойти дождь, только лишний повод местным жителям достать из шкафа очередную куртку последней коллекции и пройти по улице «на стиле».
Да что там, даже местный баскетбольный клуб, единственный представитель Италии в Евролиге, уже больше десятка лет находится под патронажем известного модельера Джорджио Армани. Седовласый кутюрье не просто финансирует команду, но и постоянно сидит в первом ряду на ее матчах.
Но вот до статуса столицы баскетбола, хотя бы европейской, Милану еще далеко. Хотя местный клуб трижды становился сильнейшим на континенте, но в последний раз это было ровно 30 лет назад. Если же брать последнее десятилетие, то «Милан» всего один раз попадал в
Этот заколдованный круг, возможно, вызван тем, что селекция миланцев напоминает игру на рулетке. Или, если угодно, в спортивный менеджер — «Милан» приобретает все новых игроков в надежде, что в этот раз точно повезет. Но прошлым летом команда, похоже,
Но отрабатывать инвестиции в себя Джеймс бросился с самого начала сезона — во многом благодаря ему «Милан» одержал четыре победы в пяти стартовых турах и ко встрече с ЦСКА оказался на непривычно высоком для себя четвертом месте. Джеймс почти не уходит с площадки, записал на свой счет победные броски в матчах с «Химками» и «Эфесом» и набирает в среднем по 19,2 очка. Но теперь ему и команде предстояло показать, насколько серьезны их намерения в долгосрочной перспективе.
Потому что ЦСКА, выигравший к этому моменту все матчи сезона — что в Европе, что на внутренней арене, для любого клуба максимально тяжелый соперник. На каждого Джеймса у армейцев есть свои Де Коло и Родригес. «Милану»
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И поначалу план
И в атаке миланцы были эффективнее ЦСКА, что тут же стало отражаться на табло. К концу четверти преимущество «Милана» выросло до пяти очков, несмотря на коррективы, которые штаб армейцев вносил в игру. Вновь нащупать свой ритм
В этой 10-минутке армейцам удалось нейтрализовать Джеймса, который был почти незаметен, выравнять игру на щитах и провести пару очень хороших отрезков в обороне, наказывая оппонентов за ошибки. После дальнего броска Родригеса ЦСКА вернул преимущество «+7». И вновь «Милан» с
Возможно, помня о том что ЦСКА в последнее время отменно проводит третьи четверти, хозяева попытались сами с первых минут после отдыха рвануть вперед — 10 очков подряд набрал
Дальние попадания в конце третьей четверти стали хорошим решением — уступая 13 очков, ЦСКА стал действовать проще, положился на снайперские качества Де Коло и совершил рывок 10:0. Француз и примкнувший к нему Хиггинс трижды за четыре атаки попали издали, заставляя болельщиков со свойственной итальянцам экспрессивностью горестно взмахивать руками и театрально хвататься за голову. И, казалось бы, с треском проигранная 10-минутка была спасена.
Следующая же началась с еще одной «трехи», на сей раз Кулагина. Его выход, кстати, снова стал отличным ходом штаба ЦСКА — отведенное ему время Михаил провел очень полезно, не стесняясь брать игру на себя. Счет сравнялся, а эмоции начали выходить
Впрочем, огненная концовка этому матчу была предписана всеми законами логики. Подкинул дров в армейский костер Питерс, но миланцы снова сравняли счет благодаря «трехе» Джеймса. Но затем опытнейший Хайнс и сыгравший отличный матч Хиггинс забили свое в нужный момент, а лидер хозяев в проходе залез под «горшок» от капитана ЦСКА. Преимущество