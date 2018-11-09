Модный приговор. ЦСКА обыграл «Милан»

Источник: Спорт-Экспресс

Антон Бабошин

из Милана

Евролига. Регулярный чемпионат

«Милан» — ЦСКА — 85:90 (21:16, 20:24, 25:23, 19:27)

М: Мицов (24), Джеймс (16 + 12 передач), Гудайтис (16).

​Ц: Хиггинс (23), Де Коло (18), Клайберн (14).

Милан — мировая столица моды, в этом сомневаться не приходится. Нигде нет такого количества модных магазинов самых разных брендов на квадратные метры пространства, особенно в центре. А такая погода, как стоит на севере Италии в эти дни — вроде бы и тепло, но кажется, что в любой момент может пойти дождь, только лишний повод местным жителям достать из шкафа очередную куртку последней коллекции и пройти по улице «на стиле».

Да что там, даже местный баскетбольный клуб, единственный представитель Италии в Евролиге, уже больше десятка лет находится под патронажем известного модельера Джорджио Армани. Седовласый кутюрье не просто финансирует команду, но и постоянно сидит в первом ряду на ее матчах.

Выгодная инвестиция

Но вот до статуса столицы баскетбола, хотя бы европейской, Милану еще далеко. Хотя местный клуб трижды становился сильнейшим на континенте, но в последний раз это было ровно 30 лет назад. Если же брать последнее десятилетие, то «Милан» всего один раз попадал в плей-офф Евролиги, а в последние два сезона, с переходом на новый формат турнира, и вовсе превратился в персонажа пьесы Горького «На дне», одерживая считанное количество побед. И это при том, что Армани с завидной регулярностью вливает в клуб немалые суммы денег, и на трансферном рынке итальянцы себя особо не ограничивают. Но действующие лица меняются, как коллекции на модных показах, а сценарий почти всегда один и тот же — летом команда совершает несколько перспективных приобретений, а к концу «регулярки» обнаруживает себя где-то в районе 15-го места.

Этот заколдованный круг, возможно, вызван тем, что селекция миланцев напоминает игру на рулетке. Или, если угодно, в спортивный менеджер — «Милан» приобретает все новых игроков в надежде, что в этот раз точно повезет. Но прошлым летом команда, похоже, все-таки вытащила в этой лотерее свой счастливый билет. Новой надеждой красно-белых стал разыгрывающий Майк Джеймс, перешедший из «Панатинаикоса». Американец отчаянно торговался с потенциальными работодателями за новый контракт, и не особо стесненные в средствах итальянцы предложили самые выгодные условия.

Но отрабатывать инвестиции в себя Джеймс бросился с самого начала сезона — во многом благодаря ему «Милан» одержал четыре победы в пяти стартовых турах и ко встрече с ЦСКА оказался на непривычно высоком для себя четвертом месте. Джеймс почти не уходит с площадки, записал на свой счет победные броски в матчах с «Химками» и «Эфесом» и набирает в среднем по 19,2 очка. Но теперь ему и команде предстояло показать, насколько серьезны их намерения в долгосрочной перспективе.

Потому что ЦСКА, выигравший к этому моменту все матчи сезона — что в Европе, что на внутренней арене, для любого клуба максимально тяжелый соперник. На каждого Джеймса у армейцев есть свои Де Коло и Родригес. «Милану» красно-синие не проигрывали уже восемь лет, с ноября 2010-го. А центральными в Евролиге встречи этих команд, пожалуй, не были с начала 80-х.

Вопрос эффективности

К игре в Италии у ЦСКА в строй вернулся Курбанов, пропустивший из-за болезни последние пять встреч команды. Поэтому вне заявки остался Ухов. Хотя, конечно, Никита с первых минут не появился, и вообще вышел на паркет только после перерыва. Старт выглядел так — Де Коло, Хэкетт, Клайберн, Питерс и Хантер. При этом противодействовать Джеймсу штаб армейцев поначалу отрядил отлично знакомого миланской публике Хэкетта — защитник сборной Италии выступал за «Милан», и на разминке был нарасхват, успев пообщаться с множеством старых знакомых.

И поначалу план красно-синих работал — лидер миланцев был не слишком заметен. А ЦСКА набрал семь очков подряд, пять из которых пришлись на долю Клайберна. Но вскоре стало понятно, почему нынешний «Милан» высоко забрался в таблице. Хозяева включили плотную оборону, заставляя соперника бросать из не самых очевидных позиций, и собирали отскоки. Так, стоило Хэкетту не забить и опоздать в защиту, как Джеймс открыл личный счет. И вообще он был в порядке, набирая очки и отдав в первой четверти пару классных передач.

И в атаке миланцы были эффективнее ЦСКА, что тут же стало отражаться на табло. К концу четверти преимущество «Милана» выросло до пяти очков, несмотря на коррективы, которые штаб армейцев вносил в игру. Вновь нащупать свой ритм красно-синим удалось уже в следующей четверти, где свои намерения команда обозначила «трешкой» Хиггинса в первой же атаке. Ударный отрезок продолжили два данка подряд — сначала Родригес нашел под кольцом Хайнса, и тот вколотил «гвоздь», а затем болельщики увидели «шоу летающего Клайберна» (этот момент вы еще не раз посмотрите в разных нарезках).

В этой 10-минутке армейцам удалось нейтрализовать Джеймса, который был почти незаметен, выравнять игру на щитах и провести пару очень хороших отрезков в обороне, наказывая оппонентов за ошибки. После дальнего броска Родригеса ЦСКА вернул преимущество «+7». И вновь «Милан» с какой-то осязаемой легкостью это отставание ликвидировал. Причем у этого был отчетливый прибалтийский привкус — «трехи» Бертанса сочетались с игрой в «краске» Гудайтиса. Хозяева жестко, порой даже чересчур действовали в защите, вынуждая красно-синих подолгу разыгрывать мяч и бросать на исходе владения. И на перерыв команды ушли при минимальном, но лидерстве «Милана».

У кого крепче нервы

Возможно, помня о том что ЦСКА в последнее время отменно проводит третьи четверти, хозяева попытались сами с первых минут после отдыха рвануть вперед — 10 очков подряд набрал экс-армеец Мицов, тогда как у его бывшей команды атака по-прежнему буксовала. Много промахов и не самых удачных решений, потери от таких проверенных бойцов как Хиггинс, Родригес, Клайберн. А поймавший кураж «Милан» вышел на отметку «+10», и если бы не «трехи», положение армейцев могло бы стать совсем печальным.

Дальние попадания в конце третьей четверти стали хорошим решением — уступая 13 очков, ЦСКА стал действовать проще, положился на снайперские качества Де Коло и совершил рывок 10:0. Француз и примкнувший к нему Хиггинс трижды за четыре атаки попали издали, заставляя болельщиков со свойственной итальянцам экспрессивностью горестно взмахивать руками и театрально хвататься за голову. И, казалось бы, с треском проигранная 10-минутка была спасена.

Следующая же началась с еще одной «трехи», на сей раз Кулагина. Его выход, кстати, снова стал отличным ходом штаба ЦСКА — отведенное ему время Михаил провел очень полезно, не стесняясь брать игру на себя. Счет сравнялся, а эмоции начали выходить из-под контроля — совершивший потерю Джеймс заработал неспортивный фол. Нарушений вообще стало много, какое-то время команды забивали исключительно со штрафных.