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22:24 (мск), источник: ТАСС

«Химки» проиграли «Барселоне» в матче баскетбольной Евролиги

ТАСС, 9 ноября. Российский баскетбольный клуб «Химки» потерпел поражение от испанской «Барселоны» со счетом 80:85 в домашнем матче шестого тура регулярного чемпионата Евролиги.

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Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Алексей Швед (27 очков).

«Химки» потерпели пятое поражение в шести встречах в Евролиге.

В следующем туре «Химки» 15 ноября проведут гостевой матч с испанским «Реалом».

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