«Химки» проиграли «Барселоне» в матче баскетбольной Евролиги
ТАСС, 9 ноября. Российский баскетбольный клуб «Химки» потерпел поражение от испанской «Барселоны» со счетом 80:85 в домашнем матче шестого тура регулярного чемпионата Евролиги.
ТАСС, 9 ноября. Российский баскетбольный клуб «Химки» потерпел поражение от испанской «Барселоны» со счетом 80:85 в домашнем матче шестого тура регулярного чемпионата Евролиги.
Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Алексей Швед (27 очков).
«Химки» потерпели пятое поражение в шести встречах в Евролиге.
В следующем туре «Химки» 15 ноября проведут гостевой матч с испанским «Реалом».