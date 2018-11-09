Игра в догонялки. «Химки» не настигли «Барселону»
Подмосковные «Химки» не смогли победить «Барселону» в очередном домашнем матче Евролиги — 80:87.
Подмосковные «Химки» не смогли победить «Барселону» в очередном домашнем матче Евролиги — 80:87.
«Химки» (Россия) — «Барселона» (Испания) — 80:87 (23:19, 15:19, 21:29, 21:20)
«Химки» (Россия): Швед (27), Крокер (17), Бост (9), Томас (9), Гилл (7), Дженкинс (6), Моня (3), Микки (2).
«Барселона» (Испания): Эртель (18), Синглтон (16), Томич (16), Клавер (10), Пангос (8), Курич (8), Ханга (6), Ориола (5).
Судьи: Ламоника (Италия), Рыжик (Украина), Войнович (Сербия).
9 ноября. Мытищи. «Арена Мытищи». 7151 зритель.
В холодные осенние Мытищи вторую неделю подряд приехали баскетбольные гости из солнечной Испании. Неделю назад «Химки» «заморозили» «Гран Канарию» и сбросили с плеч, своих и болельщиков, целый горный массив. Размером если не с Гималаи, то с Пиренеи, если продолжать аналогии.
После четырех поражений подряд на старте сезона, причем далеко не всегда вытекавших из логики игры, «Химки» открыли счет победам. С одной стороны, это должно было успокоить команду Георгиоса Барцокаса, снять определенную долю психологического давления. Но с другой, останавливаться на этом было никак нельзя, нужно повышать обороты и выбираться из подвалов турнирной таблицы. Тем более, что матч в пятницу проходил при аншлаге, и трибуны гнали команду вперед.
Но если неделю назад в Подмосковье приезжали дебютанты высшего европейского света с Канарских островов, то на этот раз в гости к «Химкам» прибыла настоящие аристократы континентального баскетбола. «Барселона» провела несколько неудачных сезонов подряд, причем к этому приложил руку и нынешний тренер
По ходу прошлого сезона
Обновив состав, в котором появились, например, один из лидеров прошлогоднего «Жальгириса» Пангос, звездный американец из «Панатинаикоса» Синглтон и
Ключевыми факторами успехов
И действительно, в атаке гости на первых минутах матча почти полностью положились на рост и длину рук своих четвертого и пятого номеров. Из первых 14 очков «Барсы» в матче Томич и Синглтон набрали 12, а Эртель за считанные минуты раздал шесть передач.
Впрочем, «Химкам» удалось приноровиться к манере игры соперника и вскоре показать свои козыри. После 0:6 в дебюте зрители увидели фирменную «трешку» Шведа, а после того как Бост буквально за несколько секунд накрыл Курича на дуге и потом сам забросил трехочковый,
После этого на долгое время «Химки» избрали тактику бомбардировки чужого кольца издали, набрав так свои 12 следующих очков. В протоколе за пять минут отметились Гилл, дважды — Крокер, а точку в этом отрезке поставил броском метров с восьми Швед. К тому моменту атака «Барселоны» через «больших» уже начала хромать, и инициативу на себя взял бывший форвард «Химок» Клавер. Его пять очков подряд сократили разницу до минимума, хотя попадание Шведа с сиреной оставило последнее слово за хозяевами паркета.
Во второй четверти «Барса» перестроила игру — ее оборона стала куда более плотной, и «Химки» вобще не забивали почти четыре минуты. За это время каталонцы успели снова выйти вперед, причем у них в атаке теперь на первые роли вышли снайперы. Хотя перевес на щитах
У подмосковного клуба неожиданным героем в нападении в середине четверти стал Дженкинс — при отставании «-5» он для начала забил с фолом, а затем отправил в кольцо «треху» с отличной передачи Шведа. Еще раз Алексей блеснул на последних секундах — он отдал мяч под бросок на дугу Босту, и тот сравнял счет прямо с сиреной на перерыв.
Но и после него игра для хозяев легче не стала. Третья четверть, пожалуй, стала для команды вообще одной из самих сложных в нынешнем сезоне. «Барселона»
Трудностей добавляло и то, что «Химки» постоянно находились в положении догоняющих. Плюс ко всему на четвертых фолах подвисли сначала Швед, ушедший с площадки за четыре минуты до конца четверти, а затем и Гилл — два лидера команды. Это, конечно, не могло не сказаться —
Хотя на это тут же ответил своим трехочковым Томас, ставший уже шестым «дальнобойщиком» «Химок» в матче. Сдаваться подмосковная команда, конечно, не собиралась. Вернувшийся на площадку Швед повел партнеров в погоню, и к середине последней четверти после набранных им очков и «трешки» капитана Мони отставание съежилось до трех очков. А после шикарной передачи Крокера через всю площадку и данка Томаса — до одного, и Пешич вынужден был просить
Но долгое время балансируя и уже занеся ногу для последнего шага, «Химки» так и не смогли его сделать.