Баскетболисты УНИКСа обыграли «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ

Встреча, прошедшая в субботу в Красноярске, завершилась со счетом 99:78 (24:17, 27:24, 23:18, 25:19) в пользу гостей. У победителей самым результативным стал Морис Ндур, набравший 17 очков, у хозяев 16 баллов на свой счет записал Джон Роберсон.