Баскетболисты УНИКСа обыграли «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Казанский УНИКС переиграл красноярский «Енисей» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Казанский УНИКС переиграл красноярский «Енисей» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча, прошедшая в субботу в Красноярске, завершилась со счетом 99:78 (24:17, 27:24, 23:18, 25:19) в пользу гостей. У победителей самым результативным стал Морис Ндур, набравший 17 очков, у хозяев 16 баллов на свой счет записал Джон Роберсон.
В следующем матче турнира УНИКС 17 ноября примет в Казани «Нижний Новгород», а «Енисей» днем позже сыграет дома с польской «Зелёна-Гурой».