24 очка Карасёва и дабл-дабл Рейнольдса помогли «Зениту» победить «Парму»

«Зенит» уже в первой четверти смог захватить преимущество над соперником, к перерыву ведя в счёте с разницей в семь очков.

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Во втором игровом отрезке санкт-петербургский клуб отыграл ещё 9 очков, так что к большому перерыву судьба матча была практически решена — счёт на тот момент был 46:30 в пользу «Зенита».

После перерыва «Парме» удался неплохой рывок, в третьем игровом отрезке они смогли отквитать восемь очков, однако «Зенит» уверенно довёл матч до победы. Итоговый счёт встречи — 84:76 (22:15, 24:15, 18:26, 20:20).

Самым результативным игроком матча в составе «Зенита» стал Сергей Карасёв, набравший 24 очка. Дабл-дабл на свой счёт записал Джален Рейнольдс на счету которого 16 очков и 11 подборов.