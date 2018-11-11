24 очка Карасёва и дабл-дабл Рейнольдса помогли «Зениту» победить «Парму»

«Зенит» уже в первой четверти смог захватить преимущество над соперником, к перерыву ведя в счёте с разницей в семь очков.
Во втором игровом отрезке
После перерыва «Парме» удался неплохой рывок, в третьем игровом отрезке они смогли отквитать восемь очков, однако «Зенит» уверенно довёл матч до победы. Итоговый счёт встречи — 84:76 (22:15, 24:15, 18:26, 20:20).
Самым результативным игроком матча в составе «Зенита» стал Сергей Карасёв, набравший 24 очка.
В составе гостей отличился Янис Блумс, набравший 18 очков.