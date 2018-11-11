Игры в одно кольцо. Нандо де Коло оторвался на «Локо»

Источник: РИА "Новости"

Обычно встречи ЦСКА и «Локомотива» — смесь из зубодробительных противоречий, которые, сталкиваясь, дарят зрителям по-настоящему красочный баскетбол. Мало того что краснодарцы единственная команда, которая ежесезонно огорчает столичных задир, так ещё только в последние годы схватка двух клубов приобрела несколько очень драматичных сюжетных линий.

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В прошлом году это был Дима Кулагин. Он испортил бывшей команде Рождество, прибив её в Москве, а затем поплатился уже в Краснодаре в День всех влюблённых. В позапрошлом году все наблюдали за линией Саши Обрадовича: серб приехал в Россию по ходу сезона спасать тонущий «Локо» Кацикариса и с ходу, без всякой подготовки, прихлопнул и ЦСКА, и «Химки», и «Зенит», и вообще всех. При этом успевал рассказывать журналистам, что «это, конечно, не совсем моя команда, я бы сделал перестановки». Потом, правда, зима закончилась и чары спали, но вплоть до марта все как будто смотрели «Необъяснимо, но факт» и верили в сверхъестественное.

В этом году захватывающим сюжетом, в теории, может стать Виталий Фридзон, который после семи лет в Москве решил кардинально изменить жизнь и испытать новые эмоции. Защитник уже раздал пару интервью, в которых не стал скрывать обиды на Димитриса Итудиса, замариновавшего капитана сборной на лавке. Шанс поквитаться точно будет!

Но, к сожалению, в этот раз ничего не предвещало прежнего накала борьбы. «Локо» погрузился в (пока что) небольшой кризис и, даже несмотря на то что с командой такое бывает каждый год, всё-таки внепланово сдал. Это стоило должности главному тренеру, который за два года снял с ЦСКА два скальпа в «регулярке». Кулагин пока так и не может найти себя прошлогоднего, Фалль травмировал пах, Уайтхед — только-только после травмы голеностопа. Проблемы навалились на красно-зелёных и притормозили их победную поступь как по Еврокубку, так и по Единой лиге ВТБ. Даже букмекеры, раньше всегда верившие в «Локомотив» в играх с ЦСКА, в этот раз переобулись.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/dtA37AzCLR8?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Красно-синие с ходу доказали обоснованность таких переобуваний. Команде Итудиса обычно требуется какое-то время для разгона, но в этот раз судьба встречи предопределилась уже к концу первой четверти, когда стало понятно: такой ЦСКА такому «Локомотиву» жизни не даст.

Особенно в глаза бросался запас прочности красно-синих. То есть мы о нём и так знали, но о масштабах проблем соперников армейцев могли только догадываться. «Локо» несколько раз подбирался к гостям на расстояние в несколько атак, но каждый раз пропускал без всяких «но» и «если». Такая безапелляционность важна для команд, которые ставят перед собой задачи поработать континент, и для ЦСКА это очень важный момент.

Другой важный момент — игра Нандо де Коло. Воистину француз устроил шоу с такими фокусами, разгадать которые никто не в состоянии. Нандо в последнее время хандрил и мучился от головных болей и вот наконец полностью оправился и катапультировался прямиком в космос.

Заход на взлёт произошёл уже в первой десятиминутке, а к концу матча у него было 30 очков при 6/6 с дальней дистанции. Погодите сходить с ума: у де Коло набралось ещё восемь подборов и пять ассистов, и всё это вместе вылилось в показатель полезности +39. Рекорды по очкам и эффективности.

Вот теперь можно, сходите.

Другие глобальные выводы по этому матчу вряд ли можно сделать. Всё-таки одна команда в явном пике и только старается начать жить по-новому после ухода коуча, а вторая из проблем последнего времени может вспомнить разве что мигрени де Коло и воспаление легких Курбанова.

Сегодня была игра в одно кольцо, но её можно было прогнозировать ещё несколько дней назад. А вот то, как «Локо» планирует выбираться из ямы, действительно будет занимательным процессом. Тем более что от него напрямую зависит судьба Владе Йовановича на посту наставника краснодарцев.