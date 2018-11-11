Игры в одно кольцо. Нандо де Коло оторвался на «Локо»
ЦСКА увёз из Краснодара ожидаемую победу, а французский защитник — личные рекорды по очкам и эффективности.
ЦСКА увёз из Краснодара ожидаемую победу, а французский защитник — личные рекорды по очкам и эффективности.
Обычно встречи ЦСКА и «Локомотива» — смесь из зубодробительных противоречий, которые, сталкиваясь, дарят зрителям
В прошлом году это был Дима Кулагин. Он испортил бывшей команде Рождество, прибив её в Москве, а затем поплатился уже в Краснодаре в День всех влюблённых. В позапрошлом году все наблюдали за линией Саши Обрадовича: серб приехал в Россию по ходу сезона спасать тонущий «Локо» Кацикариса и с ходу, без всякой подготовки, прихлопнул и ЦСКА, и «Химки», и «Зенит», и вообще всех. При этом успевал рассказывать журналистам, что «это, конечно, не совсем моя команда, я бы сделал перестановки». Потом, правда, зима закончилась и чары спали, но вплоть до марта все как будто смотрели «Необъяснимо, но факт» и верили в сверхъестественное.
В этом году захватывающим сюжетом, в теории, может стать Виталий Фридзон, который после семи лет в Москве решил кардинально изменить жизнь и испытать новые эмоции. Защитник уже раздал пару интервью, в которых не стал скрывать обиды на Димитриса Итудиса, замариновавшего капитана сборной на лавке. Шанс поквитаться точно будет!
Но, к сожалению, в этот раз ничего не предвещало прежнего накала борьбы. «Локо» погрузился в (пока что) небольшой кризис и, даже несмотря на то что с командой такое бывает каждый год,
Особенно в глаза бросался запас прочности
Заход на взлёт произошёл уже в первой десятиминутке, а к концу матча у него было 30 очков при 6/6 с дальней дистанции. Погодите сходить с ума: у де Коло набралось ещё восемь подборов и пять ассистов, и всё это вместе вылилось в показатель полезности +39. Рекорды по очкам и эффективности.
Вот теперь можно, сходите.
Другие глобальные выводы по этому матчу вряд ли можно сделать.
Сегодня была игра в одно кольцо, но её можно было прогнозировать ещё несколько дней назад. А вот то, как «Локо» планирует выбираться из ямы, действительно будет занимательным процессом. Тем более что от него напрямую зависит судьба Владе Йовановича на посту наставника краснодарцев.
Артём Комаров