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14:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Мокин подал в отставку с поста главного тренера «Автодора»

Главный тренер баскетбольного «Автодора» Сергей Мокин подал в отставку.

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Об этом сообщил официальный сайт саратовской команды.

В последних трёх играх «Автодор» потерпел три поражения: ЦСКА, Ирони и Цмоки-Минск. Всего в Лиге ВТБ саратовцы занимают восьмое место с двумя победами в пяти встречах. В Кубке Европы у «Автодора» три победы в четырёх матчах, что позволяет ему располагаться на третьем месте в группе из четырёх команд.

Отмечается, что с кандидатурой нового главного тренера клуб определится в ближайшее время. Пока же готовить команду к предстоящим играм будет главный тренер молодежной команды
Владимир Анцифёров.

Напомним, вчера «Автодор» расторг контракт с американским защитником Маккензи Муром.

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