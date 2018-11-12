Мокин подал в отставку с поста главного тренера «Автодора»

В последних трёх играх «Автодор» потерпел три поражения: ЦСКА, Ирони и Цмоки-Минск. Всего в Лиге ВТБ саратовцы занимают восьмое место с двумя победами в пяти встречах. В Кубке Европы у «Автодора» три победы в четырёх матчах, что позволяет ему располагаться на третьем месте в группе из четырёх команд.