Мокин подал в отставку с поста главного тренера «Автодора»
Главный тренер баскетбольного «Автодора» Сергей Мокин подал в отставку.
Главный тренер баскетбольного «Автодора» Сергей Мокин подал в отставку.
Об этом сообщил официальный сайт саратовской команды.
В последних трёх играх «Автодор» потерпел три поражения: ЦСКА, Ирони и
Отмечается, что с кандидатурой нового главного тренера клуб определится в ближайшее время. Пока же готовить команду к предстоящим играм будет главный тренер молодежной команды
Владимир Анцифёров.
Напомним, вчера «Автодор» расторг контракт с американским защитником Маккензи Муром.