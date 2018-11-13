Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало Сэйбрз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси Дэвилз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия Флайерз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред Уингз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота Уайлд
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон Ойлерз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес Кингз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. КХЛ
13.11
Ак Барс2
Слован1
Хоккей. КХЛ
13.11
Нефтехимик3
Динамо Р4
Хоккей. КХЛ
13.11
Торпедо НН0
ЦСКА3
Все события
Фоторепортажи
16Кононов победил и попрощался с болельщиками
12Гол Роналду, бесполезный дубль Месси, хет-трик Кавани и другие события выходных
13 ноября, источник: Р-Спорт

УНИКС обыграл на выезде литовский «Летувос Ритас» в матче Кубка Европы

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Казанский УНИКС переиграл на выезде литовский «Летувос Ритас» в матче группового этапа Кубка Европы по баскетболу.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча группы D, прошедшая во вторник в Вильнюсе, завершилась со счетом 87:81 (18:18, 17:25, 24:15, 28:23) в пользу гостей. У победителей самым результативным на площадке был Эррик Маккаллум, набравший 26 очков, а Пиеррия Хенри записал на свой счет 18 очков. У хозяев 19 очков набрал Деннис Сили.

В следующем матче турнира УНИКС сыграет на выезде с итальянским «Торино» 21 ноября.

 Как украинец Усик стал в России своим
Туктамышева хочет встретиться с Трампом, чтобы "надрать ему задницу
Кубок мира-2020: участники, локаут в НХЛ, состав сборной России
Тульский «Арсенал» получил отступные за уход Олега Кононова
В мадридском «Реале» утвердили главного тренера до 2021 года
Экс-тренер «Спартака» сравнил Глушакова с курицей без головы
Голкипер ЦСКА продлил сухую серию в КХЛ до 120 минут
Футболист «Локомотива» получил государственную награду Хорватии
Бывший наставник «Барселоны» признан лучшим тренером в MLS
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь