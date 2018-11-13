УНИКС обыграл на выезде литовский «Летувос Ритас» в матче Кубка Европы

Встреча группы D, прошедшая во вторник в Вильнюсе, завершилась со счетом 87:81 (18:18, 17:25, 24:15, 28:23) в пользу гостей. У победителей самым результативным на площадке был Эррик Маккаллум, набравший 26 очков, а Пиеррия Хенри записал на свой счет 18 очков. У хозяев 19 очков набрал Деннис Сили.