УНИКС обыграл на выезде литовский «Летувос Ритас» в матче Кубка Европы
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Казанский УНИКС переиграл на выезде литовский «Летувос Ритас» в матче группового этапа Кубка Европы по баскетболу.
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Казанский УНИКС переиграл на выезде литовский «Летувос Ритас» в матче группового этапа Кубка Европы по баскетболу.
Встреча группы D, прошедшая во вторник в Вильнюсе, завершилась со счетом 87:81 (18:18, 17:25, 24:15, 28:23) в пользу гостей. У победителей самым результативным на площадке был Эррик Маккаллум, набравший 26 очков, а Пиеррия Хенри записал на свой счет 18 очков. У хозяев 19 очков набрал Деннис Сили.
В следующем матче турнира УНИКС сыграет на выезде с итальянским «Торино» 21 ноября.