Швед не сыграет против «Реала»

Источник: РИА "Новости"

Атакующий защитник заболел. Также игру пропустит его одноклубник Пётр Губанов.

«Наш лидер Алексей Швед заболел, и тренерский штаб принял решение не рисковать здоровьем игрока и дать ему несколько дней на восстановление. Также по решению Георгиоса Барцокаса не полетел с командой Пётр Губанов», — говорится на официальном сайте подмосковного клуба.

Напомним, что встреча «Химок» и «Реала» состоится в столице Испании, Мадриде, и пройдёт завтра, 15 ноября. Начало матча — в 23:00 по московскому времени.