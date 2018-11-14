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16:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Швед не сыграет против «Реала»

Баскетболист «Химок» Алексей Швед не сыграет с «Реалом» в матче 7-го тура Евролиги.

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Источник: РИА "Новости"

Атакующий защитник заболел. Также игру пропустит его одноклубник Пётр Губанов.

«Наш лидер Алексей Швед заболел, и тренерский штаб принял решение не рисковать здоровьем игрока и дать ему несколько дней на восстановление. Также по решению Георгиоса Барцокаса не полетел с командой Пётр Губанов», — говорится на официальном сайте подмосковного клуба.

Напомним, что встреча «Химок» и «Реала» состоится в столице Испании, Мадриде, и пройдёт завтра, 15 ноября. Начало матча — в 23:00 по московскому времени.

Отметим, что в рамках Евролиги «Химки» и «Реал» играли 10 раз. Команды имеют по пять побед. В прошлом сезоне российский и испанский клубы обменялись гостевыми победами.

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