Швед не сыграет против «Реала»
Баскетболист «Химок» Алексей Швед не сыграет с «Реалом» в матче 7-го тура Евролиги.
Баскетболист «Химок» Алексей Швед не сыграет с «Реалом» в матче 7-го тура Евролиги.
Атакующий защитник заболел. Также игру пропустит его одноклубник Пётр Губанов.
«Наш лидер Алексей Швед заболел, и тренерский штаб принял решение не рисковать здоровьем игрока и дать ему несколько дней на восстановление. Также по решению Георгиоса Барцокаса не полетел с командой Пётр Губанов», — говорится на официальном сайте подмосковного клуба.
Напомним, что встреча «Химок» и «Реала» состоится в столице Испании, Мадриде, и пройдёт завтра, 15 ноября. Начало матча — в 23:00 по московскому времени.
Отметим, что в рамках Евролиги «Химки» и «Реал» играли 10 раз. Команды имеют по пять побед. В прошлом сезоне российский и испанский клубы обменялись гостевыми победами.