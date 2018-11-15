Российский бизнесмен бесплатно отдаст долю в итальянском баскетбольном клубе
Владелец одного из металлургических комбинатов Дмитрий Герасименко сообщил, что собирается бесплатно отдать свою часть в итальянском баскетбольном клубе «Канту».
Владелец одного из металлургических комбинатов Дмитрий Герасименко сообщил, что собирается бесплатно отдать свою часть в итальянском баскетбольном клубе «Канту».
Бизнесмен обвиняется в хищении кредита на $65 млн. Также Герасименко объявлен в международный розыск. Комбинат, которым он владел, по решению Арбитражного суда Волгоградской области был признан банкротом.
«Я обращаюсь ко всем тем, кто любит “Канту”: для того, чтобы обеспечить непрерывную работу клуба, я готов выставить мою долю на рынок без
Итальянский клуб три раза становился чемпионом Италии, дважды побеждал в Кубке чемпионов, четырежды — в Кубке Корача.