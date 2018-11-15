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09:48 (мск), источник: Газета.Ру

Российский бизнесмен бесплатно отдаст долю в итальянском баскетбольном клубе

Владелец одного из металлургических комбинатов Дмитрий Герасименко сообщил, что собирается бесплатно отдать свою часть в итальянском баскетбольном клубе «Канту».

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Источник: РИА "Новости"

Бизнесмен обвиняется в хищении кредита на $65 млн. Также Герасименко объявлен в международный розыск. Комбинат, которым он владел, по решению Арбитражного суда Волгоградской области был признан банкротом.

«Я обращаюсь ко всем тем, кто любит “Канту”: для того, чтобы обеспечить непрерывную работу клуба, я готов выставить мою долю на рынок без какой-либо компенсации», — сказано в заявлении Герасименко на официальном сайте «Канту».

Итальянский клуб три раза становился чемпионом Италии, дважды побеждал в Кубке чемпионов, четырежды — в Кубке Корача.

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