Российский бизнесмен бесплатно отдаст долю в итальянском баскетбольном клубе

Бизнесмен обвиняется в хищении кредита на $65 млн. Также Герасименко объявлен в международный розыск. Комбинат, которым он владел, по решению Арбитражного суда Волгоградской области был признан банкротом.

«Я обращаюсь ко всем тем, кто любит “Канту”: для того, чтобы обеспечить непрерывную работу клуба, я готов выставить мою долю на рынок без какой-либо компенсации», — сказано в заявлении Герасименко на официальном сайте «Канту».