Минские «Цмокi» победили «Балкан» в розыгрыше Кубка ФИБА-Европа
14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» одержали победу над болгарским «Балканом» в домашнем матче первого группового этапа Кубка
14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» одержали победу над болгарским «Балканом» в домашнем матче первого группового этапа Кубка
Сегодняшнюю встречу на паркете столичного Дворца спорта «драконы» начали очень активно, выиграв первую четверть с разницей в 12 очков. Этот разрыв подопечные Александра Крутикова сохранили и к большому перерыву. После него хозяева продолжали контролировать ход игры и в итоге выиграли со счетом 84:73 (24:12, 18:18, 29:23, 13:20). Самым результативным в составе победителей стал Стефан Муди, набравший 31 очко.
В первом круге состязаний «Цмокi» уступили «Балкану» в Ботевграде с результатом 81:95. Кроме того, чемпионы Беларуси обменялись победами с бельгийским клубом «Монс-Эно» — 89:82 (дома) и 79:86 (в гостях), а также обыграли на своей арене кипрский АЕК со счетом 87:75.
Свой последний поединок первого группового этапа минчане проведут 21 ноября в Ларнаке против АЕКа. Положение команд сейчас таково: «Балкан» — 8 очков (5 матчей), «Цмокi» — 8 (5), «Балкан» — АЕК — 6 (4) «Монс-Эно» — 5 (4). Сегодня киприоты принимают бельгийцев.
До поездки в Ларнаку «Цмокi» 18 ноября в Москве проведут свой 7-й поединок Единой лиги ВТБ против действующего чемпиона ЦСКА. В шести предыдущих встречах «драконы» одержали одну викторию, одолев на выезде саратовский «Автодор». Московские армейцы выиграли все 7 своих поединков «банковского» турнира.