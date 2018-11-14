Минские «Цмокi» победили «Балкан» в розыгрыше Кубка ФИБА-Европа

Сегодняшнюю встречу на паркете столичного Дворца спорта «драконы» начали очень активно, выиграв первую четверть с разницей в 12 очков. Этот разрыв подопечные Александра Крутикова сохранили и к большому перерыву. После него хозяева продолжали контролировать ход игры и в итоге выиграли со счетом 84:73 (24:12, 18:18, 29:23, 13:20). Самым результативным в составе победителей стал Стефан Муди, набравший 31 очко.

В первом круге состязаний «Цмокi» уступили «Балкану» в Ботевграде с результатом 81:95. Кроме того, чемпионы Беларуси обменялись победами с бельгийским клубом «Монс-Эно» — 89:82 (дома) и 79:86 (в гостях), а также обыграли на своей арене кипрский АЕК со счетом 87:75.

Свой последний поединок первого группового этапа минчане проведут 21 ноября в Ларнаке против АЕКа. Положение команд сейчас таково: «Балкан» — 8 очков (5 матчей), «Цмокi» — 8 (5), «Балкан» — АЕК — 6 (4) «Монс-Эно» — 5 (4). Сегодня киприоты принимают бельгийцев.