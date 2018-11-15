«Локомотив-Кубань» обыграл «Лимож» в матче баскетбольного Еврокубка

Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком матча стал форвард хозяев Аксель Бутей, в его активе 17 очков. В составе российской команды больше всех очков набрал Дорелл Райт — 16.

В турнирной таблице группы B «Локомотив-Кубань» занимает первое место, одержав в семи матчах шесть побед. «Лимож» расположился на пятой строчке. В плей-офф выйдут четыре лучшие команды. В следующем матче «Локомотив-Кубань» 21 ноября в гостях сыграет с турецким клубом «Тофаш».