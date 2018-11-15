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08:59 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив-Кубань» обыграл «Лимож» в матче баскетбольного Еврокубка

ТАСС, 15 ноября. Российский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» одержал победу над французским «Лиможем» со счетом 72:64 в гостевом матче седьмого тура группового этапа Еврокубка. Встреча прошла на арене Palais des Sports de Beaublanc.

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Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком матча стал форвард хозяев Аксель Бутей, в его активе 17 очков. В составе российской команды больше всех очков набрал Дорелл Райт — 16.

В турнирной таблице группы B «Локомотив-Кубань» занимает первое место, одержав в семи матчах шесть побед. «Лимож» расположился на пятой строчке. В плей-офф выйдут четыре лучшие команды. В следующем матче «Локомотив-Кубань» 21 ноября в гостях сыграет с турецким клубом «Тофаш».

Еврокубок считается вторым по значимости клубным баскетбольным турниром Европы после Евролиги. За три тура до окончания группового этапа российский клуб, добравшийся в розыгрыше прошлого сезона до финала, обеспечил себе выход в плей-офф.

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