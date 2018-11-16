«Химки» проиграли «Реалу» в матче баскетбольной Евролиги

Источник: РИА "Новости"

Самыми результативными игроками матча стали защитник «Химок» Тони Крокер и его партнер по команде форвард Энтони Гилл, в их активе по 16 очков.

В турнирной таблице «Химки» занимают 12-е место, одержав в семи матчах одну победу. «Реал» с семью победами в семи встречах идет на лидирующей позиции.