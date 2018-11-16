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01:28 (мск), источник: ТАСС

«Химки» проиграли «Реалу» в матче баскетбольной Евролиги

ТАСС, 16 ноября. Российский баскетбольный клуб «Химки» проиграл испанскому «Реалу» со счетом 74:79 в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги.

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Источник: РИА "Новости"

Самыми результативными игроками матча стали защитник «Химок» Тони Крокер и его партнер по команде форвард Энтони Гилл, в их активе по 16 очков.

В турнирной таблице «Химки» занимают 12-е место, одержав в семи матчах одну победу. «Реал» с семью победами в семи встречах идет на лидирующей позиции.

В следующем матче «Химки» 23 ноября в гостях сыграют с литовским «Жальгирисом», «Реал» 22 ноября также на выезде сыграет с греческим «Олимпиакосом».

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