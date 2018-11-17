ЦСКА обыграл «Баварию» в матче баскетбольной Евролиги

Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник армейцев Кори Хиггинс, в его активе 18 очков. У «Баварии» больше всех очков набрали форвард Деррик Уильямс и защитник Нихад Дедович — по 14.

В турнирной таблице ЦСКА, одержавший седьмую победу в семи матчах турнира, делит первое и второе места с «Реалом», уступая испанцам по разнице очков. «Бавария» идет восьмой.