ЦСКА обыграл «Баварию» в матче баскетбольной Евролиги
ТАСС, 17 ноября. Московский баскетбольный клуб ЦСКА одержал победу над немецкой «Баварией» со счетом 93:79 в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги.
ТАСС, 17 ноября. Московский баскетбольный клуб ЦСКА одержал победу над немецкой «Баварией» со счетом 93:79 в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги.
Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник армейцев Кори Хиггинс, в его активе 18 очков. У «Баварии» больше всех очков набрали форвард Деррик Уильямс и защитник Нихад Дедович — по 14.
В турнирной таблице ЦСКА, одержавший седьмую победу в семи матчах турнира, делит первое и второе места с «Реалом», уступая испанцам по разнице очков. «Бавария» идет восьмой.
В следующем туре ЦСКА 21 ноября дома сыграет с литовским «Жальгирисом». «Бавария» 20 ноября также на своей площадке встретится с греческим «Олимпиакосом».