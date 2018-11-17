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00:48 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА обыграл «Баварию» в матче баскетбольной Евролиги

ТАСС, 17 ноября. Московский баскетбольный клуб ЦСКА одержал победу над немецкой «Баварией» со счетом 93:79 в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги.

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Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник армейцев Кори Хиггинс, в его активе 18 очков. У «Баварии» больше всех очков набрали форвард Деррик Уильямс и защитник Нихад Дедович — по 14.

В турнирной таблице ЦСКА, одержавший седьмую победу в семи матчах турнира, делит первое и второе места с «Реалом», уступая испанцам по разнице очков. «Бавария» идет восьмой.

В следующем туре ЦСКА 21 ноября дома сыграет с литовским «Жальгирисом». «Бавария» 20 ноября также на своей площадке встретится с греческим «Олимпиакосом».

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