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14:45 (мск), источник: Чемпионат.com

25 очков Роберсона помогли «Енисею» разгромить «Зелену Гуру»

В Красноярске состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

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Местный «Енисей» принимал польскую «Зелену Гуру». Победа в этой встрече досталась хозяевам.

Уже с первых минут сибиряки обозначили преимущество и завершили стартовую четверть в свою пользу — 28:14. Во второй четверти доминирование «Енисея» продолжилось и к большому перерыву команда вела с разницей в 21 очко — 52:31. Во второй половине матча картина на площадке не поменялась. Красноярцы продолжали наращивать отрыв и оформили победу с разгромным счётом — 109:81.

Самым результативным в составе победителей стал Джон Роберсон, записавший себе в актив 25 очков и добавив к ним 9 результативных передач. У «Зеленой Гуры» 15 очков набрал Дарко Планинич.

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