25 очков Роберсона помогли «Енисею» разгромить «Зелену Гуру»

Уже с первых минут сибиряки обозначили преимущество и завершили стартовую четверть в свою пользу — 28:14. Во второй четверти доминирование «Енисея» продолжилось и к большому перерыву команда вела с разницей в 21 очко — 52:31. Во второй половине матча картина на площадке не поменялась. Красноярцы продолжали наращивать отрыв и оформили победу с разгромным счётом — 109:81.