25 очков Роберсона помогли «Енисею» разгромить «Зелену Гуру»
В Красноярске состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
В Красноярске состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Местный «Енисей» принимал польскую «Зелену Гуру». Победа в этой встрече досталась хозяевам.
Уже с первых минут сибиряки обозначили преимущество и завершили стартовую четверть в свою пользу — 28:14. Во второй четверти доминирование «Енисея» продолжилось и к большому перерыву команда вела с разницей в 21 очко — 52:31. Во второй половине матча картина на площадке не поменялась. Красноярцы продолжали наращивать отрыв и оформили победу с разгромным счётом — 109:81.
Самым результативным в составе победителей стал Джон Роберсон, записавший себе в актив 25 очков и добавив к ним 9 результативных передач. У «Зеленой Гуры» 15 очков набрал Дарко Планинич.