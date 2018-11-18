«Локомотив-Кубань» победил «Парму» в матче Единой лиги ВТБ

Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счетом 93:75 (21:26, 25:14, 24:18, 23:17).

В составе победителей по 16 очков набрали Джамел Маклин, Дорелл Райт и Айзея Уайтхед. У проигравших 16 очками отметились Эйгирдас Жукаускас и Коди Джастис.