«Локомотив-Кубань» победил «Парму» в матче Единой лиги ВТБ
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Краснодарский «Локомотив-Кубань» обыграл пермскую «Парму» в домашнем матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Краснодарский «Локомотив-Кубань» обыграл пермскую «Парму» в домашнем матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счетом 93:75 (21:26, 25:14, 24:18, 23:17).
В составе победителей по 16 очков набрали Джамел Маклин, Дорелл Райт и Айзея Уайтхед. У проигравших 16 очками отметились Эйгирдас Жукаускас и Коди Джастис.