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18:26 (мск), источник: Р-Спорт

«Локомотив-Кубань» победил «Парму» в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Краснодарский «Локомотив-Кубань» обыграл пермскую «Парму» в домашнем матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счетом 93:75 (21:26, 25:14, 24:18, 23:17).

В составе победителей по 16 очков набрали Джамел Маклин, Дорелл Райт и Айзея Уайтхед. У проигравших 16 очками отметились Эйгирдас Жукаускас и Коди Джастис.

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