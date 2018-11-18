ЦСКА победил «Цмоки-Минск» в матче Единой лиги ВТБ

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 119:88 (33:24, 21:23, 39:15, 26:26). В составе победителей по 15 очков набрали Нандо Де Коло, Дэниэл Хэккетт и Михаил Кулагин. У проигравших самым результативным стал Ди Джей Шелтон (17).