«Химки» победили «Будучность» в матче баскетбольной Евролиги

Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Химок» Алексей Швед, набравший 22 очка, семь подборов и семь передач. У гостей лучшим по результативности стал тяжелый форвард Эрл Кларк (19 очков).

Легкий форвард Сергей Моня провел 467-й матч за «Химки», установив рекорд клуба. 35-летний баскетболист появился на паркете в четвертой четверти и провел на площадке три минуты, за которые отметился точным трехочковым попаданием. Предыдущим рекордсменом «Химок» по количеству проведенных матчей был Виталий Фридзон.