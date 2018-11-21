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22:49 (мск), источник: ТАСС

«Химки» победили «Будучность» в матче баскетбольной Евролиги

ХИМКИ /Московская область/, 21 ноября. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб «Химки» одержал победу над черногорской «Будучностью» со счетом 85:69 в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги.

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Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Химок» Алексей Швед, набравший 22 очка, семь подборов и семь передач. У гостей лучшим по результативности стал тяжелый форвард Эрл Кларк (19 очков).

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Легкий форвард Сергей Моня провел 467-й матч за «Химки», установив рекорд клуба. 35-летний баскетболист появился на паркете в четвертой четверти и провел на площадке три минуты, за которые отметился точным трехочковым попаданием. Предыдущим рекордсменом «Химок» по количеству проведенных матчей был Виталий Фридзон.

«Химки» одержали вторую победу в восьми матчах текущего розыгрыша регулярного чемпионата Евролиги и идут на 12-м месте, «Будучность» с одной победой занимает 15-е место. В следующем матче «Химки» 23 ноября сыграют в гостях с литовским «Жальгирисом», в тот же день «Будучность» примет российский ЦСКА.

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