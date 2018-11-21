Баскетболисты «Цмоки-Минск» уступили кипрскому АЕКу в Кубка ФИБА
21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмоки-Минск» уступили на выезде кипрскому АЕКу в Кубка
21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмоки-Минск» уступили на выезде кипрскому АЕКу в Кубка
В ходе встречи подопечные Александра Крутикова лидировали. Перед заключительной четвертью преимущество белорусской команды составляло пять очков — 62:57. Однако лидер АЕКа Кайл Виналес, который в третьем периоде сумел забросить мяча в корзину с центра площадки, продолжал вести хозяев и после перерыва. «Цмоки» неудачно действовали под своим щитом, позволяя соперника совершать подборы мяча.
Самым результативным игроком матча стал Кайл Виналес — 30 очков. Белорусский нападающий АЕКа Владимир Веремеенко набрал 10 баллов.
Турнирное положение: «Балкан» — 10 очков (6 матчей), АЕК — 10 (6), «Цмоки-Минск» — 9 (6), «Монс» — 7 (6).