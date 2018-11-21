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21 ноября, источник: БЕЛТА

Баскетболисты «Цмоки-Минск» уступили кипрскому АЕКу в Кубка ФИБА

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмоки-Минск» уступили на выезде кипрскому АЕКу в Кубка ФИБА-Европа со счетом 77:82 и не смогли пройти в следующий групповой раунд турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AP 2018

В ходе встречи подопечные Александра Крутикова лидировали. Перед заключительной четвертью преимущество белорусской команды составляло пять очков — 62:57. Однако лидер АЕКа Кайл Виналес, который в третьем периоде сумел забросить мяча в корзину с центра площадки, продолжал вести хозяев и после перерыва. «Цмоки» неудачно действовали под своим щитом, позволяя соперника совершать подборы мяча.

Самым результативным игроком матча стал Кайл Виналес — 30 очков. Белорусский нападающий АЕКа Владимир Веремеенко набрал 10 баллов.

Турнирное положение: «Балкан» — 10 очков (6 матчей), АЕК — 10 (6), «Цмоки-Минск» — 9 (6), «Монс» — 7 (6).

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