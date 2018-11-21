Баскетболисты «Цмоки-Минск» уступили кипрскому АЕКу в Кубка ФИБА

В ходе встречи подопечные Александра Крутикова лидировали. Перед заключительной четвертью преимущество белорусской команды составляло пять очков — 62:57. Однако лидер АЕКа Кайл Виналес, который в третьем периоде сумел забросить мяча в корзину с центра площадки, продолжал вести хозяев и после перерыва. «Цмоки» неудачно действовали под своим щитом, позволяя соперника совершать подборы мяча.