Родригес ходил по воде. Лучший матч сезона уже сыгран?

Источник: РИА "Новости"

Советская классика с годами не померкла, а с того момента, как у руля «Жальгириса» встал Шарунас Ясикявичус, кажется, только приобрела красок. Шарас ещё будучи игроком любил огорчать ЦСКА, и управу на него находили далеко не всегда.

Вот и в статусе главного тренера литовец регулярно портит красно-синюю кровь: в сезоне-2016/17 команды обменялись домашними победами, в следующем году — также. Причём ЦСКА даже в домашнем матче еле-еле отстоял паркет. Сезонное противостояние, впрочем, всё равно осталось за командой из Каунаса, которая победила в ничего не значащей игре «Финала четырёх». Предсезонный турнир Gloria Cup также остался за Ясикявичусом, команда которого победила ЦСКА в финале — там можно многое списывать на отсутствие лидеров, которые рубились за сборные, но осадочек, как говорится, остался.

Вот и в этот раз, приехав в Москву, Шарунас Ясикявичус вёл себя как дома. «Жальгирис» тренировался после ЦСКА и задержался на 10 минут. Коуч соперников зашёл в зал и сразу сообщил Димитрису Итудису, что у него повсюду камеры, намекая на то, что схемы ЦСКА уже разобраны.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/zpJ7X2Ekceg?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

И в начале матча ему даже можно было поверить. «Жальгирис» отменно отсекал армейцев, не дав тем за первую четверть собрать ни одного подбора в нападении, да и вообще сильно ограничив хозяев в игре под щитом. Никто в составе ЦСКА за первую четверть не попал с игры более одного раза — фантастика. Сами же литовцы очень аккуратно относились к своим броскам, показав со всех дистанций и с линии штрафных сильно лучшие проценты, чем у красно-синих. Единственный неаккуратный бросок совершил на исходе времени владения Лео Вестерманн — и тот попал с центра поля.

«Жальгирис» в принципе выдал невероятно стабильную игру: литовцы меняли темп, качественно защищались, изничтожали ЦСКА на подборе. Несмотря на то, что у красно-синих объективно более мастеровитый состав, который должен вытягивать равные матчи, в этот раз всё было по-другому. Гостям хватало секундной расслабленности, малейшего замешательства, пары сантиметров пространства для того, чтобы не просто держаться в матче с лидером турнира, но и обыгрывать его.

Быть постоянно в роли догоняющего очень выматывает, этим и пользовалась команда Ясикявичуса. Пока армейцы праздновали локальные успехи (невероятные серийные проходы Хиггинса, которые оказывались точными, или добротный дебют Боломбоя), «Жальгирис» мало-помалу ковылял впереди.

Читайте также Джоэл Боломбой получил разрешение от FIBA выступать за сборную России

В середине последней четверти за итоговую победу ЦСКА стало впервые страшно: Каваляускас, Милакнис и Вестерманн привезли хозяевам «-7» и вообще смотрелись довольно свежими. Мариус Григонис, весь матч терпевший отмашки де Коло, за три минуты до конца попал издали и сделал преимущество «Жальгириса» девятиочковым. Армейцам нужно было начинать выигрывать этот матч немедленно, потому что с таким цепким соперником на удачу в концовке надеяться не приходилось.

Итудис взял тайм-аут, после которого ЦСКА отыграл пять очков менее чем за минуту, но тут хитрющий Ясикявичус начал делать «гандбольные» замену, выпуская игроков конкретно на защиту или конкретно на нападение. Одна из таких замен даже сработала — Каваляускас был в «ударном звене» и набрал четыре очка в концовке.

И всё бы было у «Жальгириса» хорошо, если бы не Серхио Родригес. Испанец очень любит подобные концовки и в полминуты уложил две трёхи. Вот так просто! За 43 секунды до конца основного времени счёт стал равным. И он же ответил Уолтерсу слаломным проходом, сравняв счёт ещё раз за 25 секунд до конца. Нет, с таким Родригесом решительно ничего нельзя сделать.

«Жальгирис» смог удержаться, ЦСКА своего не отдал — в общем-то, весь матч всё к овертайму и шло.

Казалось, что для того, чтобы забрать у ЦСКА победу, должен был вмешаться Сатана. Но его официальный заместитель — Шарунас Ясикявичус — попробовал это сделать и даже чуть не преуспел. Литовцы невероятно держали удар: даже лидировали время от времени, даже преодолели последствия трёхи Родригеса за полторы минуты до конца пятиминутки. После штрафных Клайберна, которые вывели ЦСКА вперёд на два очка, гости бросали на победу. Но Нэйт Уолтерс промазал.

Кажется, лучший матч сезона уже сыгран.