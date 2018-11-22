Родригес ходил по воде. Лучший матч сезона уже сыгран?
Классика СССР, овертайм, невероятная концовка — всё, как вы любите!
Классика СССР, овертайм, невероятная концовка — всё, как вы любите!
Советская классика с годами не померкла, а с того момента, как у руля «Жальгириса» встал Шарунас Ясикявичус, кажется, только приобрела красок. Шарас ещё будучи игроком любил огорчать ЦСКА, и управу на него находили далеко не всегда.
Вот и в статусе главного тренера литовец регулярно портит
Вот и в этот раз, приехав в Москву, Шарунас Ясикявичус вёл себя как дома. «Жальгирис» тренировался после ЦСКА и задержался на 10 минут. Коуч соперников зашёл в зал и сразу сообщил Димитрису Итудису, что у него повсюду камеры, намекая на то, что схемы ЦСКА уже разобраны.
И в начале матча ему даже можно было поверить. «Жальгирис» отменно отсекал армейцев, не дав тем за первую четверть собрать ни одного подбора в нападении, да и вообще сильно ограничив хозяев в игре под щитом. Никто в составе ЦСКА за первую четверть не попал с игры более одного раза — фантастика. Сами же литовцы очень аккуратно относились к своим броскам, показав со всех дистанций и с линии штрафных сильно лучшие проценты, чем у
«Жальгирис» в принципе выдал невероятно стабильную игру: литовцы меняли темп, качественно защищались, изничтожали ЦСКА на подборе. Несмотря на то, что у
Быть постоянно в роли догоняющего очень выматывает, этим и пользовалась команда Ясикявичуса. Пока армейцы праздновали локальные успехи (невероятные серийные проходы Хиггинса, которые оказывались точными, или добротный дебют Боломбоя), «Жальгирис»
В середине последней четверти за итоговую победу ЦСКА стало впервые страшно: Каваляускас, Милакнис и Вестерманн привезли хозяевам «-7» и вообще смотрелись довольно свежими. Мариус Григонис, весь матч терпевший отмашки де Коло, за три минуты до конца попал издали и сделал преимущество «Жальгириса» девятиочковым. Армейцам нужно было начинать выигрывать этот матч немедленно, потому что с таким цепким соперником на удачу в концовке надеяться не приходилось.
Итудис взял
И всё бы было у «Жальгириса» хорошо, если бы не Серхио Родригес. Испанец очень любит подобные концовки и в полминуты уложил две трёхи. Вот так просто! За 43 секунды до конца основного времени счёт стал равным. И он же ответил Уолтерсу слаломным проходом, сравняв счёт ещё раз за 25 секунд до конца. Нет, с таким Родригесом решительно ничего нельзя сделать.
«Жальгирис» смог удержаться, ЦСКА своего не отдал — в
Казалось, что для того, чтобы забрать у ЦСКА победу, должен был вмешаться Сатана. Но его официальный заместитель — Шарунас Ясикявичус — попробовал это сделать и даже чуть не преуспел. Литовцы невероятно держали удар: даже лидировали время от времени, даже преодолели последствия трёхи Родригеса за полторы минуты до конца пятиминутки. После штрафных Клайберна, которые вывели ЦСКА вперёд на два очка, гости бросали на победу. Но Нэйт Уолтерс промазал.
Кажется, лучший матч сезона уже сыгран.