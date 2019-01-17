ЦСКА впервые в истории обыграл «Баварию» в матче баскетбольной Евролиги
МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб ЦСКА обыграл немецкую «Баварию» со счетом 77:70 в домашнем матче 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб ЦСКА обыграл немецкую «Баварию» со счетом 77:70 в домашнем матче 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Самым результативным игроком встречи стал американский форвард ЦСКА Уилл Клайберн, в его активе 20 очков. Американец смог набрать более десяти очков в одной игре Евролиги в 15-й раз подряд.
ЦСКА обыграл «Баварию» впервые в истории, всего клубы провели четвертый матч. Армейцы занимают третье место в турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги, одержав 14 побед в 19 матчах. «Бавария» идет на седьмом месте, на ее счету девять побед после 19 игр. Лидирует турецкий «Фенербахче», выигравший 16 из 18 матчей.
Следующий матч ЦСКА проведет 25 января в гостях против испанской «Барселоны». «Бавария» в тот же день на выезде сыграет с подмосковными «Химками».