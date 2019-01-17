ЦСКА впервые в истории обыграл «Баварию» в матче баскетбольной Евролиги

Источник: ИТАР-ТАСС

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Самым результативным игроком встречи стал американский форвард ЦСКА Уилл Клайберн, в его активе 20 очков. Американец смог набрать более десяти очков в одной игре Евролиги в 15-й раз подряд.

ЦСКА обыграл «Баварию» впервые в истории, всего клубы провели четвертый матч. Армейцы занимают третье место в турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги, одержав 14 побед в 19 матчах. «Бавария» идет на седьмом месте, на ее счету девять побед после 19 игр. Лидирует турецкий «Фенербахче», выигравший 16 из 18 матчей.