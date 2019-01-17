Текущие события
Хоккей. НХЛ
перерыв
Ванкувер Кэнакс1
Детройт Ред Уингз2
Хоккей. НХЛ
05:30
Эдмонтон Ойлерз4
Каролина Харрикейнз7
Футбол. Зарубежный
17:00
Дженоа
Милан
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз2
Аризона Койотс4
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Торпедо НН
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Нефтехимик
Футбол. Зарубежный
22:30
Ювентус
Кьево
Хоккей. НХЛ
20.01
Нью-Йорк Айлендерс3
Анахайм Дакс0
Футбол. Зарубежный
20.01
Сент-Этьен1
Лион2
Футбол. Зарубежный
20.01
Барселона3
Леганес1
Футбол. Зарубежный
20.01
Наполи2
Лацио1
Футбол. Зарубежный
20.01
Бордо1
Дижон0
Все события
Фоторепортажи
11«Он был великий хоккеист, потому что человечище был могучий»
12Матч звезд КХЛ-2019
17 января, источник: ТАСС

ЦСКА впервые в истории обыграл «Баварию» в матче баскетбольной Евролиги

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб ЦСКА обыграл немецкую «Баварию» со счетом 77:70 в домашнем матче 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС
Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

Самым результативным игроком встречи стал американский форвард ЦСКА Уилл Клайберн, в его активе 20 очков. Американец смог набрать более десяти очков в одной игре Евролиги в 15-й раз подряд.

ЦСКА обыграл «Баварию» впервые в истории, всего клубы провели четвертый матч. Армейцы занимают третье место в турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги, одержав 14 побед в 19 матчах. «Бавария» идет на седьмом месте, на ее счету девять побед после 19 игр. Лидирует турецкий «Фенербахче», выигравший 16 из 18 матчей.

Следующий матч ЦСКА проведет 25 января в гостях против испанской «Барселоны». «Бавария» в тот же день на выезде сыграет с подмосковными «Химками».

 Российский спорт может оказаться в изоляции в 2019 году
Отец очень много пил, часто избивал жену и не проводил время с детьми
«К Логинову вопросов не может быть»: IBU вступился за Россию
Скандал-на-Дону. Реакция на возможный перенос матча Кубка России
Биатлонисты Поварницын и Латыпов выступят на этапе в Антхольце
Худшая команда НХЛ разбомбила «Вашингтон»
Россиянин стал первой звездой матча в НХЛ (видео)
Кто в РПЛ совершил крупнейший исходящий трансфер зимы
Месси вышел и решил. Но есть и очень плохая новость для «Барсы»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь