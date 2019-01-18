Было нечего ловить: Дэвид Блатт не пожалел «Химки»
Костас Папаниколау и Янис Стрелниекс не дали химчанам даже крупицу надежды.
Костас Папаниколау и Янис Стрелниекс не дали химчанам даже крупицу надежды.
Около полутора недель назад из Подмосковья пришла весьма обнадёживающая новость — Алексея Шведа ожидали увидеть на паркете уже в матче с «Олимпиакосом». Тогда всё казалось совсем радужным: химчане
Но прошли полторы недели, и они команде Георгиоса Барцокаса показались годом. «Химки» проиграли на выезде «Анадолу», захворали Сергей Моня и Егор Вяльцев, боли в спине почувствовал Энтони Гилл, в домашнем чемпионате последовало поражение от ЦСКА. Перед игрой с «Оли» стало понятно, что и Шведа ждать не стоит — защитник в интервью клубному телевидению рассказал, что бросать пока не может.
Настроение подмосковной команды, которое после наступления Нового года резко пошло на подъём, со скоростью света устремилось под плинтус.
Поправлять дела нужно было в матче с Дэвидом Блаттом и «Олимпиакосом» — тем самым, который на старте сезона не заметил
«Оли» сходу принялся душить химчан: хозяева бегали в быстрые отрывы, имели отличный процент попаданий в позиционном нападении за счёт быстрого движения мяча и выхода на открытые броски, Спанулис за пять минут наградил партнёров тремя ассистами… «Химки» выглядели потерянными, Барцокас попросил
Особенно сложно жилось игрокам задней линии — за всю первую четверть защитники гостей отметились двумя очками. Это был Чарльз Дженкинс.
Остальные игроки «Химок» проснулись на стыке первой и второй четвертей, когда смогли оставить «Олимпиакос» без очков на протяжении шести с половиной минут. Гости раздавали оппонентам блокшоты,
А затем всё было
После такой звонкой оплеухи вернуться в игру было вполне возможно, но психологическое превосходство, которое уже успело перейти к
Точку в этом матче поставил тот же Стрелниекс: химчане собирали все крохи, которые только могли, и на последний перерыв могли уйти при «-16» (ну, а вдруг чудо!), но латыш снова попал баззер издали, отодвинув соперников ближе к двадцатке.
Если бы можно было поменять билеты до Москвы на рейс, улетающий на полчаса пораньше, химчанам стоило бы это сделать. В игре с таким «Оли» ловить было точно нечего.
Последняя четверть превратилась в формальность, чудеса происходят где угодно, но только не в Пирее.
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