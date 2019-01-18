Было нечего ловить: Дэвид Блатт не пожалел «Химки»

Источник: bckhimki.ru

Около полутора недель назад из Подмосковья пришла весьма обнадёживающая новость — Алексея Шведа ожидали увидеть на паркете уже в матче с «Олимпиакосом». Тогда всё казалось совсем радужным: химчане только-только на своём паркете в овертайме обыграли великого и ужасного Желько Обрадовича с его «Фенербахче», в строй вернулся второй лучший игрок команды Энтони Гилл, в Евролиге у жёлто-синих наметились камбек и наконец вхождение в зону плей-офф.

Но прошли полторы недели, и они команде Георгиоса Барцокаса показались годом. «Химки» проиграли на выезде «Анадолу», захворали Сергей Моня и Егор Вяльцев, боли в спине почувствовал Энтони Гилл, в домашнем чемпионате последовало поражение от ЦСКА. Перед игрой с «Оли» стало понятно, что и Шведа ждать не стоит — защитник в интервью клубному телевидению рассказал, что бросать пока не может.

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Настроение подмосковной команды, которое после наступления Нового года резко пошло на подъём, со скоростью света устремилось под плинтус.

Поправлять дела нужно было в матче с Дэвидом Блаттом и «Олимпиакосом» — тем самым, который на старте сезона не заметил жёлто-синих в Мытищах и вынес «-21». В Пирее в последний раз греки проигрывали в середине ноября, когда уступили одно очко «Фенеру», а всего за сезон потерпели на своём паркете лишь два поражения. Барцокасу пришлось бы покопаться в памяти, чтобы вспомнить более неблагоприятные для него времена. Да-да, коуч, помним, кто «Барсу» помянет, тому сразу в глаз.

«Оли» сходу принялся душить химчан: хозяева бегали в быстрые отрывы, имели отличный процент попаданий в позиционном нападении за счёт быстрого движения мяча и выхода на открытые броски, Спанулис за пять минут наградил партнёров тремя ассистами… «Химки» выглядели потерянными, Барцокас попросил тайм-аут уже тогда, когда его команда уступала двузначно. С момента стартового свистка прошло всего шесть минут.

Особенно сложно жилось игрокам задней линии — за всю первую четверть защитники гостей отметились двумя очками. Это был Чарльз Дженкинс. Более-менее вольготно себя чувствовали Джордан Микки и Малькольм Томас — форварды и подбор выиграли у греков, и очки набирали исправно.

Остальные игроки «Химок» проснулись на стыке первой и второй четвертей, когда смогли оставить «Олимпиакос» без очков на протяжении шести с половиной минут. Гости раздавали оппонентам блокшоты, по-хозяйски чувствовали себя в «краске» и играли на перехватах. Не то чтобы команда Барцокаса феерила в нападении (там всё было неплохо, но мяч в кольцо никак не шёл), однако «Химки» всё равно очень быстро за счёт защиты подтянулись к красно-белым на расстояние в одно попадание со средней дистанции.

А затем всё было как-то даже издевательски просто. Блатт взял минутный перерыв, после которого гости за четыре с половиной минуты набрали лишь четыре очка, а «Оли» заново расчехлил пушку. Костас Папаниколау, Никола Милутинов и Янис Стрелниекс — вы только посмотрите, что он сделал с «Химками» вместе с сиреной! — не только вернули «Оли» преимущество, но и увеличили его.

После такой звонкой оплеухи вернуться в игру было вполне возможно, но психологическое превосходство, которое уже успело перейти к жёлто-синим, вместе с этим попаданием снова перешло к греческой команде. На вторую половину она вышла уже без желания расслабиться на минуту-другую, и Папаниколау буквально за шесть минут принёс «Олимпиакосу» гандикап в двадцатку.

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Точку в этом матче поставил тот же Стрелниекс: химчане собирали все крохи, которые только могли, и на последний перерыв могли уйти при «-16» (ну, а вдруг чудо!), но латыш снова попал баззер издали, отодвинув соперников ближе к двадцатке.

Если бы можно было поменять билеты до Москвы на рейс, улетающий на полчаса пораньше, химчанам стоило бы это сделать. В игре с таким «Оли» ловить было точно нечего.

Последняя четверть превратилась в формальность, чудеса происходят где угодно, но только не в Пирее.