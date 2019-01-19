«Локомотив-Кубань» обыграл «Автодор» в матче Единой лиги ВТБ

Встреча, прошедшая в субботу в Саратове, завершилась со счетом 102:95 (23:20, 25:19, 20:33, 34:23) в пользу гостей. У победителей 27 очков набрал Дорелл Райт, 25 очков на счету ДжаДжуана Джонсона. У хозяев 24 балла на счету Перрина Бьюфорда, еще 21 очко заработал Трэ Голден.