Баскетболисты «Нижнего Новгорода» обыграли ВЭФ в матче Единой лиги ВТБ

Встреча, состоявшаяся в субботу в Латвии, завершилась со счетом 67:65 (25:17, 19:19, 14:17, 9:12).

В составе нижегородцев дабл-дабл оформил Иэн Хаммер (16 очков и 14 подборов), у хозяев Эндрю Эндрюс записал себе в актив 12 очков, на счету Стива Зака 11 очков и 11 подборов.