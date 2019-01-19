Баскетболисты «Нижнего Новгорода» обыграли ВЭФ в матче Единой лиги ВТБ
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. «Нижний Новгород» одержал победу над рижским ВЭФом в выездном матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. «Нижний Новгород» одержал победу над рижским ВЭФом в выездном матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча, состоявшаяся в субботу в Латвии, завершилась со счетом 67:65 (25:17, 19:19, 14:17, 9:12).
В составе нижегородцев
ВЭФ 27 января сыграет в гостях с казахстанской «Астаной», «Нижний Новгород» днем ранее примет казанский УНИКС.