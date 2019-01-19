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19 января, источник: Р-Спорт

Баскетболисты «Нижнего Новгорода» обыграли ВЭФ в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. «Нижний Новгород» одержал победу над рижским ВЭФом в выездном матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.

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Встреча, состоявшаяся в субботу в Латвии, завершилась со счетом 67:65 (25:17, 19:19, 14:17, 9:12).

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В составе нижегородцев дабл-дабл оформил Иэн Хаммер (16 очков и 14 подборов), у хозяев Эндрю Эндрюс записал себе в актив 12 очков, на счету Стива Зака 11 очков и 11 подборов.

ВЭФ 27 января сыграет в гостях с казахстанской «Астаной», «Нижний Новгород» днем ранее примет казанский УНИКС.

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