УНИКС обыграл «Калев» в домашнем матче Единой лиги ВТБ
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Баскетболисты казанского УНИКСа обыграли эстонский «Калев» в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Баскетболисты казанского УНИКСа обыграли эстонский «Калев» в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Субботняя игра в Казани завершилась победой УНИКСа со счетом 76:74 (23:22, 21:14, 17:24, 15:14).
Самым результативным в составе казанской команды стал Джамар Смит, в активе которого 21 очко.
У «Калева» 18 очков на счету Чавона Льюиса.
Следующий матч УНИКС проведет 26 января в гостях против «Нижнего Новгорода».
«Калев» 3 февраля сыграет на выезде с польским клубом «Зелена Гура».