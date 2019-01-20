«Енисей» обыграл «Астану» в домашнем матче Единой лиги ВТБ
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Баскетболисты красноярского «Енисея» обыграли «Астану» в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Баскетболисты красноярского «Енисея» обыграли «Астану» в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Воскресная игра в Красноярске завершилась со счетом 93:84 (26:24, 29:22, 17:16, 21:22).
В составе «Енисея» самыми результативными стали Д’Анджело Харрисон (17 очков), Алекс Янг (15 очков) и Мартиньш Мейерс (15 очков). У «Астаны» по 21 очку набрали Джей Джей О’Брайен и Кеннет Хортон.
Следующий матч «Енисей» проведет 26 января на выезде с польским клубом «Зелена Гура».
«Астана» днем позже примет рижский ВЭФ.