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20 января, источник: Р-Спорт

«Енисей» обыграл «Астану» в домашнем матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Баскетболисты красноярского «Енисея» обыграли «Астану» в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

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Воскресная игра в Красноярске завершилась со счетом 93:84 (26:24, 29:22, 17:16, 21:22).

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В составе «Енисея» самыми результативными стали Д’Анджело Харрисон (17 очков), Алекс Янг (15 очков) и Мартиньш Мейерс (15 очков). У «Астаны» по 21 очку набрали Джей Джей О’Брайен и Кеннет Хортон.

Следующий матч «Енисей» проведет 26 января на выезде с польским клубом «Зелена Гура».

«Астана» днем позже примет рижский ВЭФ.

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