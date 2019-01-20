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20 января, источник: ТАСС

«Химки» обыграли «Цмоки-Минск» в матче баскетбольной Единой лиги ВТБ

ХИМКИ /Московская область/, 20 января. /ТАСС/. Подмосковные «Химки» победили «Цмоки-Минск» со счетом 70:50 в домашнем матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.

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Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком встречи стал американский форвард «Химок» Джордан Мики, набравший 16 очков.

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«Химки» занимают второе место в турнирной таблице, одержав 11 побед в 13 матчах. «Цмоки-Минск» потерпел пятое поражение кряду и находится на последнем, 14-м месте с двумя победами. Лидирует ЦСКА, выигравший все 13 матчей.

Следующий матч в Единой лиге ВТБ «Химки» проведут 28 января в гостях против саратовского «Автодора». «Цмоки-Минск» днем ранее дома примет ЦСКА.

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